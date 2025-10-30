"Mora i to da se kaže, jer je važno": Obradović istakao detalj koji može biti problem za Partizan

Željko Obradović istakao je očekivanja pred meč sa Barselonom u Evroligi

Izvor: screenshot/Partizan

Partizan je vezao dva poraza u Evroligi, nakon što je Hapoel slavio u Bugarskoj. Igrači Partizana nemaju mnogo vremena da žale zbog izgubljenog meča, pošto crno-bijeli već u petak u Beogradskoj Areni dočekuju Barselonu. Susret je najavljen za 20.30 sati, a pred dolazak španske ekipe oglasio se i trener Željko Obradović.

"Imali smo slobodno prijepodne i iskoristili smo tu opciju da treniramo ovdje u Sofiji. Kad se budemo vratili, igračima ćemo dati odmor. Šteta je što smo u meču sa Hapoelom imali dosta dobrih minuta, a onda došli u crni niz koji nas je doveo do poraza. Reagovali smo na treningu," započeo je trener.

Obradović je istakao i da je Barselona imala dan više odmora, što svakako ima veliki značaj u predstojećem duelu, naročito jer tim Đoana Penjaroje u susret ulazi poslije pobjede, doduše tesne, ali značajne u Evroligi nad Milanom (74:72). "Igraćemo protiv Barselone koja je imala dan više odmora, pošto su igrali u utorak, što u ovakvom kalendaru i te kako znači. Ali trebalo bi da zaboravimo na to i da pokažemo ono što nas krasi – borbenost i veliku želju."

Željko Obradović još jednom je pozvao navijače da podrže tim: "Naravno, sve uz podršku naših navijača, na koje apelujem zbog nekih stvari koje su se događale u posljednje vrijeme, da dođu, budu jedinstveni i pomognu timu. Pretpostavljam da svi dolaze zbog Partizana, neka tako i bude – neka pomognu igračima i stvore onu poznatu atmosferu koja nas je krasila godinama unazad", rekao je Obradović pred meč sa Barselonom.

Crno-bijeli su na treningu u Sofiji imali priliku da u Partizanovom dresu vide i novog plejmejkera Nika Kalatesa, koji je stigao u tim Željka Obradovića kako bi nadomjestio izostanak Karlika Džounsa. Takođe, najbolji trener Evrope može da računa i na novog centra Bruna Fernanda, koji je već debitovao protiv Hapoela i, poslije samo nekoliko treninga u novoj ekipi, pokazao da će biti od velike pomoći Tajriku Džounsu na poziciji "pet".