Stigao krov iz Jajca, ali ne i saglasnost Gradske uprave: Kad će početi radovi na natkrivanju istočne tribine?

Konstrukcija za krov koji bi trebalo da bude postavljen na istočnu tribinu Gradskog stadiona u Banjaluci je stigla. Radovi su, međutim, još uvijek na čekanju...

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Krov za istočnu tribinu Gradskog stadiona "doputovao" je u Banjaluku, a kad će biti montiran – teško je reći...

Fudbalski klub Borac je u junu ove godine potpisao ugovor o natkrivanju tog dijela stadiona sa firmom "Metaling" iz Jajca. Iako su najavljeni, radovi u mjesecima koji su uslijedili nisu počeli, da bi sredinom oktobra čelnici kluba iz Platonove ulice sazvali konferenciju za novinare i iznijeli svoje viđenje cjelokupne situacije.

"Još uvijek čekamo saglasnost Grada. Potrebno je Ministarstvu građevinarstva koje bi onda na osnovu svih UT uslova izdalo dozvolu da mi to pustimo u pogon. Isto tako, što se radi istočne tribine, takođe smo u zapećku. Konstrukcija je kod dobavljača, spremna da se montira ovdje, ali još uvijek imamo problem sa dozvolom. Apelujem na Grad da izda potrebnu dozvolu, da nam daju saglasnost jer je to ogroman projekat. Sportski kolektivi obično kubure sa novcem, ali mi smo u situaciji da imamo sredstva, da je krov završen i da je potrebna saglasnost za nešto što ostaje gradu. Niko to željezo neće odnijeti kući, sutra ako se bude negdje pravio novi stadion, ta konstrukcija će se prenijeti negdje, neće se baciti, biće iskorištena za nešto drugo", rekao je tada Dejan Čato, direktor prvoplasiranog tima Premijer lige BiH.

Konstrukcija više nije kod dobavljača, danas je "prevalila" put od Jajca do Banjaluke, ali nadležne službe Grada Banjaluka još uvijek su "zakopčane do grla" po ovom pitanju.

"Vjerujem da će naša nadležna odjeljenja i ekipe koje su zadužene za taj slučaj riješiti to što prije i ja ih pozivam da to urade. Upoznat sam da Ministarstvo izdaje dozvolu, ali nisam upoznat da se čeka Grad. Pozivam nadležne da se to uradi, mi smo za rekonstrukciju i obnovu Gradskog stadiona. Smatramo da je to važno, ali isto tako apelujem prema Vladi RS da za neke druge stvari, kao što je most u Docu, ubrza svoj dio posla. Potrebno je da uzajamno budemo brži", rekao je, nekoliko dana nakon Borčeve pres-konferencije, prvi čovjek Banjaluke Draško Stanivuković, najavivši da bi stvari mogle da se pomjere sa mrtve tačke.

Do trenutka pisanja ovog teksta, to još uvijek nije bio slučaj...

Vidi opis Stigao krov iz Jajca, ali ne i saglasnost Gradske uprave: Kad će početi radovi na natkrivanju istočne tribine? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 8 8 / 8

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)