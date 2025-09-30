logo
Počeli predradovi za rekonstrukciju istočne tribine Gradskog stadiona u Banjaluci (FOTO, VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U utorak su poslije nekoliko mjeseci kašnjenja počeli predradovi na rekonstrukciji istočne tribine Gradskog stadiona u Banjaluci, s ciljem modernizacije i poboljšanja uslova za navijače.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Glavni fokus projekta je izgradnja krova iznad istočne tribine, što će omogućiti veću zaštitu gledalaca od vremenskih neprilika i unaprijediti ukupno iskustvo na utakmicama, kao i postavljanje montažne tribine na jugu Gradskog stadiona.

FK Borac prije mjesec dana je obavijestio javnost da su radovi na natkrivanju istočne tribine i postavljanju montažne tribine na južnoj strani Gradskog stadiona kasnili zbog administrativnih procedura.

Klub je uredno predao dokumentaciju Gradu Banjaluka, ali je tek nakon dva mjeseca obaviješten da je za takve poslove nadležno Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske, pa je dokumentacija proslijeđena njima.

Ipak iz banjalučkog kluba je potvrđeno za MONDO da su danas počeli samo predradovi i da rekonstrukcija Gradskog stadiona neće zvanično početi dok se ne dobiju sve neophodne zakonske dozvole od resornog ministarstva i Grada Banjaluka.

Takođe, ranije su u banjalučkom klubu istakli da se izgradnja krova za istočnu tribinu nalazi u završnoj fazi i da je montažna konstrukcija za južnu tribinu završena.

Čitav projekat, kako je ranije saopšteno, koštaće oko 1,8 miliona maraka, a podijeljen je u tri faze, a prva je postavljanje tribine na jugu i krov na istoku Gradskog stadiona.

U drugoj fazi biće asfaltiran prostor iza istočne tribine uz uklanjanje betonske ograde ka Gundulićevoj ulici, dok je u trećoj fazi, koja bi trebalo da bude realizovana naredne godine, planirano zatvaranje istočne tribine i adaptacija poslovnih prostora.

(MONDO)

