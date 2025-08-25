logo
Zašto kasne radovi na Gradskom stadionu? Oglasio se FK Borac: "Problem je utvrđivanje nadležnosti institucija!" 1

Zašto kasne radovi na Gradskom stadionu? Oglasio se FK Borac: "Problem je utvrđivanje nadležnosti institucija!"

Autor Dragan Šutvić
1

FK Borac objasnio zašto još uvijek nisu počeli najavljeni radovi na postavljanju krova na istočnoj i montiranju nove tribine na južnoj strani Gradskog stadiona.

istok krov (1).JPG Izvor: MONDO/FK Borac

Dan poslije velikog trijumfa nad Sarajevom (5:1), Fudbalski klub Borac oglasio se saopštenjem za javnost, po pitanju najavljenih radova na natkrivanju istočne i postavljanju nove južne tribine.

Ugovor sa izvođačem radova potpisan je prije tačno dva mjeseca, ali je, što se tiče radova, samo razmontirana stara gostujuća tribina.
Sa druge strane, ozbiljniji zahvati na istoku nisu ni počeli, pa je klub iz Platonove ulice ovog ponedjeljka govorio o razlozima kašnjenja.

"FK Borac želi da obavijesti javnost da je u procesu realizacije projekta natkrivanja istočne tribine i postavljalja montažne tribine na južnoj strani Gradskog stadiona došlo do izvjesnih kašnjenja i to isključivo zbog administrativnih procedura i utvrđivanja nadležnosti institucija.

FK Borac je uredno i u zakonskom roku predao svu potrebnu dokumentaciju Gradu Banjaluka. Međutim, nakon više od dva mjeseca dobili smo obavještenje da Grad Banjaluka ipak nije nadležan za izdavanje potrebnih dozvola i da je za predmetni postupak nadležno Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

FK Borac je odmah, nakon dostavljenog odgovora, kompletnu dokumentaciju proslijedio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a uvjereni smo da će nadležni svoj posao da obave brzo i efikasno i da ćemo sve neophodne dozvole dobiti u što skorijem roku.

Vlada Republike Srpske je do sada pokazala spremnost da pomogne FK Borac, na čemu joj dugujemo veliku zahvalnost, i uvjereni smo da će tako biti i ovaj put, a sve sa ciljem da naš klub nastavi sa daljim razvojem.

Ovim putem želimo da obavijestimo javnost i da je montažna konstrukcija za južnu tribinu završena, a da je krovna konstrukcija za istočnu tribinu u završnoj fazi izrade i uskoro će da bude potpuno spremna za montažu na Gradskom stadionu shodno idejnom rješenju.

Takođe, zvanična revizija projekta urađena je po svim propisima što dovoljno govori da je FK Borac u potpunosti ispunio svoje dosadašnje obaveze u ovom projektu.

FK Borac, poštujući sve zakonom navedene procedure, finalnim radovima pristupiće onog trenutka kada dobije sve neophodne dozvole na čiji vremenski rok za izdavanje klub nema nikakav uticaj", istaknuto je iz kluba.

(mondo.ba)

zole

Čekaju da počnu kiše, lakše će im biti raditi

