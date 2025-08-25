logo
"DOBAR DAN 5VIMA!" Borac deklasirao Sarajlije, pa ih "bocnuo" na društvenim mrežama!

"DOBAR DAN 5VIMA!" Borac deklasirao Sarajlije, pa ih "bocnuo" na društvenim mrežama!

Autor Dragan Šutvić
0

Zanimljiva objava kluba iz Platonove ulice.

Borac prozvao Sarajevo na mrežama Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca ubjedljivo su savladali ekipu Sarajeva u derbiju 5. kola Premijer lige BiH.

Crveno-plavi su dvadeset minuta prije kraja imali gol prednosti protiv bordo tima (2:1), ali su u preostalom vremenu postigli tri pogotka i upisali najveću pobjedu (5:1) nad ekipom sa Koševa od osnivanja prvenstva.

U Borcu su i te kako znali da proslave trijumf nad velikim rivalom, a na klupskim društvenim mrežama pojavila se zanimljiva objava.
Bilo je dovoljno da iz Borca promijene samo jedno slovo, pa da se izazove lavina komentara.

Iz kluba su tako napisali "DOBAR DAN 5VIMA", što je sasvim jasna aluzija na pet lopti u mreži Sarajeva.

Nedugo kasnije, pojavila se nekolicina interesantnih komentara na mrežama, poput "HU5REF", "5UDIJA JE KRIV", "SAD MI JE JASNO ZAŠTO SE ĆEVABDŽINICA KOD FERHATOVIĆA ZOVE PETICA" itd.

Pogledajte objavu iz kluba:

Izvor: Screenshot

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

