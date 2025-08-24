logo
UŽIVO BORAC - SARAJEVO: Na Gradskom stadionu jedan od najvećih derbija bh. fudbala! 0

Borac i Sarajevo sastaju se u Banjaluci u okviru petog kola.

Premijer liga BiH Borac Sarajevo uživo prenos Izvor: Mondo/Slaven Petković
Autor Dragan Šutvić
18:14

Trenutno stanje na tabeli



Standings provided by Sofascore

18:12

Najave iz bordo tabora

"Derbi je. Borac je izazov, želimo da odigramo kvalitetno. S obzirom na prethodne rezultate Sarajeva u Banjaluci, nadamo se da ćemo nastaviti tako. I ovaj put želimo da uđemo motivisani, koncentrisani i fokusirani. Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane. Bićemo pametni i strpljivi i čekaćemo svoju šansu", istakao je pred meč Dženis Ćosić, prvi pomoćnik Husrefa Musemića.

18:07

Šta očekuje Marinović?

''Od početka prvenstva ovo je najzahtjevnija utakmica, derbi protiv Sarajeva, derbi koji ima specifičnu draž. To je utakmica koja nosi određeni naboj i sigurno da te utakmice daju igračima dodatnu motivaciju, tako da trenutna forma ne znači ništa jer su igrači silno motivisani. U ovim utakmicama uvijek je glavni fokus na koncentraciju. Moramo da budemo fokusirani i koncentrisani svih 90 minuta. Momci su dobro radili ove sedmice, radili smo na stvarima koje mogu da nam budu ključne i vjerujem da će igrači to pokazati i na samoj utakmici. Navijači nam uvijek daju dodatnu energiju. Očekujem da tribine budu ispunjene do posljednjeg mjesta i da nam daju dodatni vjetar u leđa. Nadam se i vjerujem da igrači mogu da daju svoj maksimum i da ekipa može da ostvari rezultat koji će nas učvrstiti na vrhu tabele.''

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

18:02

Vinko zna kako treba protiv Husrefa!

Večeras će Vinko Marinović i Husref Musemić deveti put u trenerskim karijerama podijeliti megdan.

Aktuelni strateg Sarajeva je u dosadašnjih osam okršaja čak šest puta poražen, dok je samo jednom izašao kao pobjednik, davne 2015. godine.

Više o tome čitajte na našem portalu.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

17:53

Sudije

Glavni arbitar je Sabrija Topalović iz Zenice, dok su pomoćnici Damir Lazić (Brčko) i Mirza Demir (Kakanj).

U VAR sobi su Danijel Perić (Bijeljina) i Frano Jelić (Široki Brijeg).

17:49

Rezerve gostiju

Mušija, Turda, Đorđević, Jović, Julardžija, Ristić, Kapetanović, Hamzić, Bralić, Nurković, Cimirot.

17:47

Domaća klupa

Šiškovski, Zorić, Čulina, Perić, Hiroš, Rogan, Kvržić, Čavić, Dijuf, Kopman, Marčetić.

17:45

Početna postava Sarajeva!

SARAJEVO: Banić, Gulijašvili, Mlinarić, Kjereme, Đata, Beganović, Krdžalić, Ristovski, Paskalev, Kuprešak, Ljajić.

17:43

Startnih 11 Borca!

BORAC: Jurkas, Juričić, Vuković, Hrelja, Grahovac, Erera, Karolina, Berbić, Jakšić, Savić, Ogrinec.

17:41

DOBAR DAN!

Dobro došli u MONDO prenos susreta Borca i Sarajeva, koji počinje u 18.45 časova!

Najnovije