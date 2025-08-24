Borac i Sarajevo sastaju se u Banjaluci u okviru petog kola.
Trenutno stanje na tabeli
Standings provided by Sofascore
Najave iz bordo tabora
"Derbi je. Borac je izazov, želimo da odigramo kvalitetno. S obzirom na prethodne rezultate Sarajeva u Banjaluci, nadamo se da ćemo nastaviti tako. I ovaj put želimo da uđemo motivisani, koncentrisani i fokusirani. Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane. Bićemo pametni i strpljivi i čekaćemo svoju šansu", istakao je pred meč Dženis Ćosić, prvi pomoćnik Husrefa Musemića.
Šta očekuje Marinović?
''Od početka prvenstva ovo je najzahtjevnija utakmica, derbi protiv Sarajeva, derbi koji ima specifičnu draž. To je utakmica koja nosi određeni naboj i sigurno da te utakmice daju igračima dodatnu motivaciju, tako da trenutna forma ne znači ništa jer su igrači silno motivisani. U ovim utakmicama uvijek je glavni fokus na koncentraciju. Moramo da budemo fokusirani i koncentrisani svih 90 minuta. Momci su dobro radili ove sedmice, radili smo na stvarima koje mogu da nam budu ključne i vjerujem da će igrači to pokazati i na samoj utakmici. Navijači nam uvijek daju dodatnu energiju. Očekujem da tribine budu ispunjene do posljednjeg mjesta i da nam daju dodatni vjetar u leđa. Nadam se i vjerujem da igrači mogu da daju svoj maksimum i da ekipa može da ostvari rezultat koji će nas učvrstiti na vrhu tabele.''Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević
Vinko zna kako treba protiv Husrefa!
Večeras će Vinko Marinović i Husref Musemić deveti put u trenerskim karijerama podijeliti megdan.
Aktuelni strateg Sarajeva je u dosadašnjih osam okršaja čak šest puta poražen, dok je samo jednom izašao kao pobjednik, davne 2015. godine.
Sudije
Glavni arbitar je Sabrija Topalović iz Zenice, dok su pomoćnici Damir Lazić (Brčko) i Mirza Demir (Kakanj).
U VAR sobi su Danijel Perić (Bijeljina) i Frano Jelić (Široki Brijeg).
Rezerve gostiju
Mušija, Turda, Đorđević, Jović, Julardžija, Ristić, Kapetanović, Hamzić, Bralić, Nurković, Cimirot.
Domaća klupa
Šiškovski, Zorić, Čulina, Perić, Hiroš, Rogan, Kvržić, Čavić, Dijuf, Kopman, Marčetić.
Početna postava Sarajeva!
SARAJEVO: Banić, Gulijašvili, Mlinarić, Kjereme, Đata, Beganović, Krdžalić, Ristovski, Paskalev, Kuprešak, Ljajić.
Startnih 11 Borca!
BORAC: Jurkas, Juričić, Vuković, Hrelja, Grahovac, Erera, Karolina, Berbić, Jakšić, Savić, Ogrinec.
DOBAR DAN!
Dobro došli u MONDO prenos susreta Borca i Sarajeva, koji počinje u 18.45 časova!