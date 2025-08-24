"Derbi je. Borac je izazov, želimo da odigramo kvalitetno. S obzirom na prethodne rezultate Sarajeva u Banjaluci, nadamo se da ćemo nastaviti tako. I ovaj put želimo da uđemo motivisani, koncentrisani i fokusirani. Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane. Bićemo pametni i strpljivi i čekaćemo svoju šansu", istakao je pred meč Dženis Ćosić, prvi pomoćnik Husrefa Musemića.

18 : 07

Šta očekuje Marinović?

''Od početka prvenstva ovo je najzahtjevnija utakmica, derbi protiv Sarajeva, derbi koji ima specifičnu draž. To je utakmica koja nosi određeni naboj i sigurno da te utakmice daju igračima dodatnu motivaciju, tako da trenutna forma ne znači ništa jer su igrači silno motivisani. U ovim utakmicama uvijek je glavni fokus na koncentraciju. Moramo da budemo fokusirani i koncentrisani svih 90 minuta. Momci su dobro radili ove sedmice, radili smo na stvarima koje mogu da nam budu ključne i vjerujem da će igrači to pokazati i na samoj utakmici. Navijači nam uvijek daju dodatnu energiju. Očekujem da tribine budu ispunjene do posljednjeg mjesta i da nam daju dodatni vjetar u leđa. Nadam se i vjerujem da igrači mogu da daju svoj maksimum i da ekipa može da ostvari rezultat koji će nas učvrstiti na vrhu tabele.''

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević