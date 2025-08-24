Optimizam u Sarajevu pred gostovanje u Banjaluci: Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane

Borac u derbiju kola od 18.45 na Gradskom stadionu dočekuje Sarajevo.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Borac i Sarajevo odmjeriće snage u derbiju petog kola Premijer lige BiH. Dvoboj na Gradskom stadionu u Banjaluci, koji je na programu večeras od 18.45, i jedni i drugi dočekuju sa velikim optimizmom.

Tim Vinka Marinovića veoma dobro startovao je u novoj sezoni. Za razliku od njih, Sarajlije se susreću sa brojnim problemima koje su dovele i do promjene stručnog štaba. Kormilo je preuzeo Husref Musemić, koji će nastojati da što prije oporavi "bordo" tim, koji je u dosadašnja četiri prvenstvena kola, odnosno tri odigrane utakmice (odgođen duel sa Zrinjskim), upisao samo jedan trijumf.

Utakmicu sa Borcem najavio je pomoćnik Husrefa Musemića Dženis Ćosić.

"Derbi je. Borac je izazov, želimo da odigramo kvalitetno. S obzirom na prethodne rezultate Sarajeva u Banjaluci, nadamo se da ćemo nastaviti tako. I ovaj put želimo da uđemo motivisani, koncentrisani i fokusirani. Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane. Bićemo pametni i strpljivi i čekaćemo svoju šansu", istakao je Ćorić, čiji tim zbog zabrane neće na ovom meču imati podršku navijača.

Borac je u posljednjem odmjeravanju snaga sa Sarajevom slavio u Banjaluci 2:0, a čak četiri meča prije tog duela pobjede su nosile gostujuće ekipe (oba tima slavila 1:0 i 2:0), računajući Premijer ligu BiH i Kup BiH. Sezonu ranije, Borac pred domaćom publikom nije uspio da savlada Sarajlije (0:0, 1:1).