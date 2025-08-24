logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Optimizam u Sarajevu pred gostovanje u Banjaluci: Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane

Optimizam u Sarajevu pred gostovanje u Banjaluci: Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Borac u derbiju kola od 18.45 na Gradskom stadionu dočekuje Sarajevo.

Dženis Ćosić najava utakmice Borac Sarajevo Izvor: Mondo/Slaven Petković

Borac i Sarajevo odmjeriće snage u derbiju petog kola Premijer lige BiH. Dvoboj na Gradskom stadionu u Banjaluci, koji je na programu večeras od 18.45, i jedni i drugi dočekuju sa velikim optimizmom.

Tim Vinka Marinovića veoma dobro startovao je u novoj sezoni. Za razliku od njih, Sarajlije se susreću sa brojnim problemima koje su dovele i do promjene stručnog štaba. Kormilo je preuzeo Husref Musemić, koji će nastojati da što prije oporavi "bordo" tim, koji je u dosadašnja četiri prvenstvena kola, odnosno tri odigrane utakmice (odgođen duel sa Zrinjskim), upisao samo jedan trijumf.

Utakmicu sa Borcem najavio je pomoćnik Husrefa Musemića Dženis Ćosić.

"Derbi je. Borac je izazov, želimo da odigramo kvalitetno. S obzirom na prethodne rezultate Sarajeva u Banjaluci, nadamo se da ćemo nastaviti tako. I ovaj put želimo da uđemo motivisani, koncentrisani i fokusirani. Borac je kvalitetna ekipa, ali sigurno imaju i mane. Bićemo pametni i strpljivi i čekaćemo svoju šansu", istakao je Ćorić, čiji tim zbog zabrane neće na ovom meču imati podršku navijača.

Borac je u posljednjem odmjeravanju snaga sa Sarajevom slavio u Banjaluci 2:0, a čak četiri meča prije tog duela pobjede su nosile gostujuće ekipe (oba tima slavila 1:0 i 2:0), računajući Premijer ligu BiH i Kup BiH. Sezonu ranije, Borac pred domaćom publikom nije uspio da savlada Sarajlije (0:0, 1:1).

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo FK Borac Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC