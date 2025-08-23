logo
Marinović ima lijek za Musemića: Sastali se osam puta, Husref samo jednom pobijedio - prije 10 godina!

Autor Dragan Šutvić
0

Tradicija međusobnih susreta je daleko na strani sadašnjeg trenera Borca.

Marinović i Musemić se sastali osam puta Vinko pobijedio šest puta Izvor: MONDO/Samir Cacan

Drugi dan vikenda rezervisan je za dva velika derbija u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Jedan od njih igra se na Gradskom stadionu (18.45), gdje će Borac, bez prisustva gostujućih navijača, odmjeriti snage sa Sarajevom.

Biće to prilika da treneri dva tima Vinko Marinović i Husref Musemić deveti put u karijerama odmjere snage, a u dosadašnjih osam "nadmudrivanja" daleko uspješniji je aktuelni strateg crveno-plavih.

Čini se da Marinović "ima lijek" za Musemića, s obzirom na to da ga je do sada pobijedio šest puta! Jedan duel dvojice trenera završen je remijem, dok je povratnik na klupu bordo tima samo jednom pobijedio Marinovića, prije skoro 10 godina!

Prvi put su se dva trenera sastala 11. aprila 2015. godine, kada je Marinović bio na kormilu Zrinjskog, dok je Musemić komandovao tuzlanskom Slobodom. Mostarci su u tom meču trijumfovali rezultatom 1:0.

Uslijedila je potom, 8. novembra iste godine, jedina Musemićeva pobjeda protiv Marinovića. Rivali su bili isti (Sloboda i Zrinjski, op.a.), a ovog puta su tuzlanski crveno-crni uknjižili pobjedu na Tušnju (2:1).

Ponovo su se Marinović i Musemić sastali kao treneri Zrinjskog i Slobode 15. maja i 13. avgusta 2016. godine. Oba puta je slavio Marinović (2:1, 2:0), da bi potom na naredne susrete dvojice bh. stručnjaka moralo da se čeka čak pet godina.

Ponovo su se sreli 7. i 21. aprila 2021. godine, u polufinalu Kupa BiH. Marinović je tada predvodio Sarajevo, dok je Musemić bio na klupi Tuzla sitija. Oba puta je Marinovićeva ekipa slavila (0:1, 3:1).

Nedugo kasnije, 7. maja 2021. godine, ponovo su se sastali, vodeći iste klubove, ali ovog puta u prvenstvu. Na Tušnju nije bilo pobjednika (1:1), dok su posljednji dosadašnji okršaj Marinović i Musemić imali 24. aprila 2023. godine.

Marinović je tada odrađivao drugi mandat na klupi Borca, dok je Musemić trenirao igrače Igmana. U tadašnjem duelu na Gradskom stadionu bilo je 1:0 za Borac.

