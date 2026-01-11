logo
Glumac uhapšen zbog posjedovanja snimaka zlostavljanja djece: Bivšoj prijetio da će joj ubiti psa

Glumac uhapšen zbog posjedovanja snimaka zlostavljanja djece: Bivšoj prijetio da će joj ubiti psa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Jezivi detalji isplivali nakon hapšenja Meta Prokopa, američkog glumca koji je bio u vezi sa Sarom Hajland, zvijezdom "Moderne porodice".

Glumac Met Prokop uhapšen zbog posjedovanja snimaka zlostavljanja djece Izvor: YouTube/clevver.tv

Američki mediji objavili su da je zvijezda filma "High School Musical 3: Senior Year" Met Prokop uhapšen zbog navodnog posjedovanja snimaka seksualnog zlostavjanja djece.

Kako pišu TMZ i Page Six, glumac je uhapšen u okrugu Viktorija u Teksasu i trenutno se nalazi u pritvoru bez prava na kauciju.

Lokalna policija potvrdila je da je Prokop i dalje u zatvoru i da se suočava s optužbom za opiranje prilikom hapšenja, kao i s dve tačke optužnice.

Prema lokalnim novinama Crossroads Today, hapšenje bivše tinejdžerske zvijezde proističe iz kršenja uslova garancije povezanih s hapšenjem u maju 2024. godine, kada je Prokop optužen za teški napad i opiranje tokom hapšenja. Trenutno nije poznato kada će se pojaviti na sudu.

Njegovo hapšenje dolazi nakon optužbi njegove bivše djevojke, glumice Sare Hajlend iz serije „Modern Family“, koja ga je navodno optužila za verbalno i fizičko zlostavljanje tokom njihove petogodišnje veze. Hajlend je u maju 2014. godine tvrdila da ju je Prokop gurnuo u vozilo i davio tokom svađe, piše Klix.ba.

Izvor: Instagram/ericstonestreet

Nakon prekida veze, navodno joj je prijetio da će ubiti psa i zapaliti kuću. Prokop je kasnije dobio zabranu prilaska na tri godine.

Osim uloge u „High School Musical 3“ i gostovanja u seriji „Modern Family“, Prokop se pojavio u filmovima „Furry Vengeance“ (2010), „Cougar Hunting“ (2011) i „Struck by Lightning“ (2012).

(Nova, MONDO)

glumci seksualno zlostavljanje djeca hapšenje nasilje

