Borac ostaje bez jednog od najboljih: Sebastijan Erera ide u Saudijsku Arabiju?!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Kolumbijac bi mogao u narednim danima da napusti ekipu vicešampiona BIH.

Sebastijan Erera ide iz Borca u Saudijsku Arabiju Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac u nedjelju je deklasirao Sarajevo i upisao najveću pobjedu ikada nad bordo timom – 5:1.

Crveno-plavi su tako upisali nova tri boda i još jednom potvrdili da su jedna od najvećih favorita za osvajanje šampionske titule.

Trijumf nad Sarajevom bi, međutim, mogao da bude posljednja utakmic u crveno-plavom dresu za jednog od najboljih igrača Borca, Sebastijana Ereru.

Kolumbijac je dobio ponudu jednog kluba iz Saudijske Arabije i na pragu je transfera u ovu zemlju, objavio je je "Meridiansport".

Fudbaler sa makedonskim pasošem stigao je u Borac prije dvije godine iz kiparske Dokse i od tada se nametnuo kao jedan od najstandardnijih prvotimaca i jedan od najboljih fudbalera Borca.

Za crveno-plave je odigrao 90 utakmic au kojima je postigao pet golova i upisao 16 asistencija.

