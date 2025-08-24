Musemić: 5:1 za Borac ne oslikava stanje na terenu! Marinović: Bili smo efikasni bez puno šuteva!

Treneri dva tima odjavili su meč na Gradskom stadionu, u kojem su Banjalučani ubjedljivo trijumfovali.

Borac je deklasirao ekipu Sarajeva u okviru petog kola Premijer lige BiH.

Crveno-plavi su trijumfovali rezultatom 5:1, a trener Banjalučana Vinko Marinović je poslije meča prvo čestitao svojim izabranicima.

"Čestitam igračima na velikoj pobjedi. Mislim da je utakmica bila jako dobra, mi smo je veoma dobro otvorili, poveli smo sa 1:0. Sarajevo je izjednačilo, vrlo brzo smo se vratili, posljednjih deset minuta smo imali dosta problema, pogotovo po bokovima, Sarajevo je pokazalo da je kvalitetna ekipa, sa kvalitetnim pojedincima koji igraju jako dobro na krilnim pozicijama. U drugom poluvremenu smo iskoristili šanse koje smo imali, mislim da nije bilo puno šuteva na gol, ali mislim da smo bili jako efikasni. Imali smo 6-7 šuteva i dali 5 golova", rekao je Marinović, čiju ekipu sljedećeg vikenda čeka domaći duel sa Širokim Brijegom.

"Mi ovu sedmicu moramo da iskoristimo za rad jer ima još dosta stvari koje treba da popravimo. Iskoristićemo ove dane pauze i pripremiti se za utakmicu sa Širokim. Poslije toga nam ide pauza u kojoj još možemo da uradimo one stvari koje nam nedostaju."

Husref Musemić je u izjavi za TV Arena sport istakao da rezultat 5:1 ne oslikava pravo stanje na terenu.

"Mislim da smo mi od 20. do 60. minuta izgledali jako dobro, imali smo još šansi. Postigli smo jedan gol koji je bio poništen i onda je crveni karton bio taj koji je bio presudan, pa smo doživjeli ovako težak poraz. Šta je, tu je, moramo da idemo dalje, okrećemo se narednim utakmicama. Teško je kad doživite ovakve poraze, mi se još uvijek nismo konsolidovali nakon ranijih poraza. Sigurno da će nam ovo teško pasti, to je sastavni dio sporta i života i moramo da se borimo."

Pogledajte fotografije sa utakmice:

