"Nikad poraz, samo lekcija": Igrači i stručni štab Sarajeva održali hitan sastanak nakon debakla u Banjaluci!

Autor Dragan Šutvić
0

Sarajevo se oglasilo kratkim saopštenjem dan poslije utakmice sa Borcem, u kojoj je bordo tim poražen rezultatom 5:1.

Saopštenje Sarajeva poslije poraza u Banjaluci 5:1 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Sarajeva doživjeli su sinoć težak poraz na gostovanju u Banjaluci.

Ekipa Borca je ubjedljvo savladala tim sa Koševa rezultatom 5:1, što je znala da proslavi kako na terenu, tako i na društvenim mrežama dan poslije utakmice.

Sa druge strane, bordo tabor se oglasio kratkim saopštenjem, u kojem je navedeno:

"Stručni štab i igrači održali su sastanak nakon sinoćnje utakmice. Zajednički je konstatovano da cilj ostaje isti.

Rezultat i sve što je pratilo utakmicu neće nas obeshrabriti, već će biti dodatni motiv za još više rada, discipline i zajedništva.

Nikad poraz, samo lekcija", napisali su iz Sarajeva, koje se trenutno nalazi na osmom mjestu sa 4 boda od mogućih 12.

Borac je, sa druge strane, drugi uz šest bodova više od sinoćnjeg rivala.

(mondo.ba)

Tagovi

FK Borac FK Sarajevo fudbal Premijer liga BiH

