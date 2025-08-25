"Nikad poraz, samo lekcija": Igrači i stručni štab Sarajeva održali hitan sastanak nakon debakla u Banjaluci!

Sarajevo se oglasilo kratkim saopštenjem dan poslije utakmice sa Borcem, u kojoj je bordo tim poražen rezultatom 5:1.
Fudbaleri Sarajeva doživjeli su sinoć težak poraz na gostovanju u Banjaluci.
Ekipa Borca je ubjedljvo savladala tim sa Koševa rezultatom 5:1, što je znala da proslavi kako na terenu, tako i na društvenim mrežama dan poslije utakmice.
Sa druge strane, bordo tabor se oglasio kratkim saopštenjem, u kojem je navedeno:
"Stručni štab i igrači održali su sastanak nakon sinoćnje utakmice. Zajednički je konstatovano da cilj ostaje isti.
Rezultat i sve što je pratilo utakmicu neće nas obeshrabriti, već će biti dodatni motiv za još više rada, discipline i zajedništva.
Nikad poraz, samo lekcija", napisali su iz Sarajeva, koje se trenutno nalazi na osmom mjestu sa 4 boda od mogućih 12.
Borac je, sa druge strane, drugi uz šest bodova više od sinoćnjeg rivala.
