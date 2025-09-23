Pohvale za FK Borac iz Sarajeva: Dominacija - Banjalučani dali više golova nego Zrinjski, Željezničar i Sloga zajedno!

Fudbaleri Borca lideri su na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine, iako imaju utakmicu manje u odnosu na većinu drugih klubova (zaostali meč sa Zrinjskim tek treba biti odigran).

Nakon osam kola, izabranici trenera Vinka Marinovića prvi su na tabeli sa 16 bodova i to najviše zahvaljujući ubitačnom napadu.

Banjalučani su u sedam mečeva postigli čak 25 golova, odnosno više nego njihovi rivali Željezničar, Zrinjski i Sloga zajedno, prenio je sarajevski "SC Sport".

Zasto i pogled na listu strijelaca prvenstva Bih izgleda gotovo nestvarno – od prvih pet mjesta, četiri zauzimaju igrači banjalučkog tima, a čak je i onaj jedini "uljez" Nemanja Bilbija, nekada nosio dres Banjalučana. Znači, potpuno dominacija.

Golgetere predvodi Luka Juričić, povratnik u Premijer ligu BiH iz inostranstva, koji je ranije, između ostalih, igrao za sarajevski Željezničar.

Nekadašnji mladi reprezentativac BiH (28) na učinku je od sedam golova u isto toliko nastupa. Upisao je i dvije asistencije.

Prati ga parnet iz napada Borca David Vuković sa pet, dok po četiri imaju njihovi saigrači Damir Hrelja i Stefan Savić. Četiiri gola postigao je i već spomenuti Bilbija.

Lista strijelaca

1) Luka Juričić (Borac) 7

2) David Vuković (Borac) 5

3) Nemanja Bilbija (Zrinjski) 4

4) Damir Hrelja (Borac) 4

5) Stefan Savić (Borac) 4

6) Luka Čumić (Radnik Bijeljina) 3

7) Toni Jović (Sloga Doboj) 3

8) Mihael Mlinarić (Sarajevo) 3

9) Kristian Sesar (Široki Brijeg) 3

10) Benjamin Tatar (Sloga Doboj) 3







