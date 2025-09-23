Pohvale za FK Borac iz Sarajeva: Dominacija - Banjalučani dali više golova nego Zrinjski, Željezničar i Sloga zajedno!

Fudbaleri Borca lideri su na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine, iako imaju utakmicu manje u odnosu na većinu drugih klubova (zaostali meč sa Zrinjskim tek treba biti odigran).
Nakon osam kola, izabranici trenera Vinka Marinovića prvi su na tabeli sa 16 bodova i to najviše zahvaljujući ubitačnom napadu.
Banjalučani su u sedam mečeva postigli čak 25 golova, odnosno više nego njihovi rivali Željezničar, Zrinjski i Sloga zajedno, prenio je sarajevski "SC Sport".
Zasto i pogled na listu strijelaca prvenstva Bih izgleda gotovo nestvarno – od prvih pet mjesta, četiri zauzimaju igrači banjalučkog tima, a čak je i onaj jedini "uljez" Nemanja Bilbija, nekada nosio dres Banjalučana. Znači, potpuno dominacija.
Golgetere predvodi Luka Juričić, povratnik u Premijer ligu BiH iz inostranstva, koji je ranije, između ostalih, igrao za sarajevski Željezničar.
Nekadašnji mladi reprezentativac BiH (28) na učinku je od sedam golova u isto toliko nastupa. Upisao je i dvije asistencije.
Prati ga parnet iz napada Borca David Vuković sa pet, dok po četiri imaju njihovi saigrači Damir Hrelja i Stefan Savić. Četiiri gola postigao je i već spomenuti Bilbija.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Lista strijelaca
1) Luka Juričić (Borac) 7
2) David Vuković (Borac) 5
3) Nemanja Bilbija (Zrinjski) 4
4) Damir Hrelja (Borac) 4
5) Stefan Savić (Borac) 4
6) Luka Čumić (Radnik Bijeljina) 3
7) Toni Jović (Sloga Doboj) 3
8) Mihael Mlinarić (Sarajevo) 3
9) Kristian Sesar (Široki Brijeg) 3
10) Benjamin Tatar (Sloga Doboj) 3
Standings provided by Sofascore
(MONDO)