FK Borac uskoro dobija saglasnost za krov? Stanivuković uputio apel nadležnima: "Mi smo za rekonstrukciju stadiona"

Stvari bi u narednim danima konačno mogle da se pomjere sa mrtve tačke.

Fudbalski klub Borac započeo je u proteklim mjesecima značajne infrastrukturne projekte na Gradskom stadionu.

Montirana je nova, južna tribina, a u planu je i postavljanje krova na istočnoj strani Gradskog stadiona. Međutim, prema riječima čelnika kluba iz Platonove ulice, za tu fazu radova, ali i za kasniju koja podrazumijeva postavljanje fasade na tribini i "zatvaranje" tribine, kao što je slučaj za zapadnom, neophodna je saglasnost Grada, koja do današnjeg dana nije stigla.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS poslalo je početkom septembra svu neophodnu dokumentaciju, ali se još uvijek čeka "zeleno svjetlo" iz Gradske uprave kako bi istočna tribina dobila novo ruho.

Da bi stvari uskoro mogle da se pokrenu sa mrtve tačke, najavio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

"Vjerujem da će naša nadležna odjeljenja i ekipe koje su zadužene za taj slučaj riješiti to što prije i ja ih pozivam da to urade. Upoznat sam da Ministarstvo izdaje dozvolu, ali nisam upoznat da se čeka Grad. Pozivam nadležne da se to uradi, mi smo za rekonstrukciju i obnovu Gradskog stadiona. Smatramo da je to važno, ali isto tako apelujem prema Vladi RS da za neke druge stvari, kao što je most u Docu, ubrza svoj dio posla. Potrebno je da uzajamno budemo brži", istakao je prvi čovjek grada na Vrbasu.

Predsjednik FK Borac Zvjezdan Misimović podvukao je da je klub uradio sve što je do sada bilo neophodno.

"Mi smo uradili sve sto je do nas. Obezbijedili smo novac, dobili smo dozvole resornog ministarstva, a krovna konstrukcija je spremna za montažu. Na potezu su nadležni u Gradu Banjaluka da nam izdaju saglasnost i da krenemo sa finalnim radovima", naveo je Misimović.

Kako je ranije naglašeno, vrijednost radova na postavljanju južne i izgradnji krova na istočnoj tribini procjenjuje se na 1.8 miliona KM.

