Preminuo proslavljeni golman Borca Anto Jakovljević

Nekadašnji golman banjalučkog Borca umro u 64. godini.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Proslavljeni golman banjalučkog Borca Anton Tončo Jakovljević preminuo je u 64. godini poslije teške bolesti.

Jakovljević, rođen 25. septembra 1962. godine u Banjaluci, ponikao je u Borcu i bio član generacije koja je ostvarila najveće uspjehe. Sa crveno-plavima je 1988. godine osvojio Kup Jugoslavije, ali i obezbijedio plasman u Prvu saveznu ligu Jugoslavije.

Iz Borca je 1991. godine prešao u Sarajevu, a nakon izbijanja rata napustio je BIH.

Tokom karijere koju je završio 1997. godine igrao je za Pazinku, Muru, Ljubljanu, Luban, Špansko, Hrvatski Dragovoljac, Mladost iz Virovitice i Mladost Suhopolje.

Od Jakovljevića se oprostio i Fudbalski klub Borac.

"Borčevu fudbalsku porodicu zadesila je tužna vijest.

Napustio nas je naš Anto Tončo Jakovljević koji je preminuo u 64. godini života.

Pamtiće se Tončine odbrane u Borčevom dresu na stadionima od Vardara do Triglava, a pamtiće se i da je bio omiljen među svojim saigračima i čovjek koji je živio za fudbal.

Anto Jakovljević dao je veliki doprinos svim našim uspjesima “osamdesetih” godina prošlog vijeka i za sva vremena čuvaćemo uspomenu na njega.

FК Borac želi da uputi saučešće porodici i prijateljima Ante Jakovljevića.

Anto, počivaj u miru i neka ti je vječna slava", objavio je FK Borac.