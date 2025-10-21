logo
Promijenjen datum odigravanja derbija Zrinjski – Borac 1

Promijenjen datum odigravanja derbija Zrinjski – Borac

Autor Haris Krhalić
1

Utakmica pomjerena za jedan dan.

Promijenjen datum odigravanja derbija Zrinjski – Borac Izvor: FK Borac zvanični sajt

Promijenjen je termin derbija 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Borca.

Prvobitno je planirano da duel dvije prvoplasirane ekipe domaćeg šampionata bude odigran u nedjelju od 17.30 sati, međutim susret je pomjeren za jedan dan, potvrdila je Arena Sport.

Tako će Zrinjski i Borac snage odmjeriti u ponedjeljak, 27. oktobra, a meč počinje u 18 časova. Utakmice će biti u direktnom TV prenosu na kanalu Arena 1 Premium.

Raspored susreta 12. kola Premijer liga BiH:

Petak:

18.00 Sarajevo – Sloga (Arena 1 Premium)

Subota:

16.00 Rudar Prijedor – Željezničar (MYTV)

20.45 Velež – Široki Brijeg (Arena 1 Premium)

Nedjelja:

15.30 Posušje – Radnik (Arena 1 Premium)

Ponedjeljak:

18.00 Zrinjski – Borac (Arena 1 Premium)

fudbal FK Borac HŠK Zrinjski Premijer liga BiH

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Jos jedan dokaz da arena diktira satnice utakmica.

