Promijenjen datum odigravanja derbija Zrinjski – Borac

Utakmica pomjerena za jedan dan.
Promijenjen je termin derbija 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Borca.
Prvobitno je planirano da duel dvije prvoplasirane ekipe domaćeg šampionata bude odigran u nedjelju od 17.30 sati, međutim susret je pomjeren za jedan dan, potvrdila je Arena Sport.
Tako će Zrinjski i Borac snage odmjeriti u ponedjeljak, 27. oktobra, a meč počinje u 18 časova. Utakmice će biti u direktnom TV prenosu na kanalu Arena 1 Premium.
Raspored susreta 12. kola Premijer liga BiH:
Petak:
18.00 Sarajevo – Sloga (Arena 1 Premium)
Subota:
16.00 Rudar Prijedor – Željezničar (MYTV)
20.45 Velež – Široki Brijeg (Arena 1 Premium)
Nedjelja:
15.30 Posušje – Radnik (Arena 1 Premium)
Ponedjeljak:
18.00 Zrinjski – Borac (Arena 1 Premium)