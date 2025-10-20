Velež o nepriznatom golu protiv Borca: VAR nije mogao da poništi odluku sudije

Borac je savladao Velež na sinoćnoj utakmici u Banjaluci (1:0), koju je obilježila i kontroverzna odluka sudije iz Tuzle Elvedina Topuzovića.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Luka Juričić je u 87. minutu osigurao tri vrijedna boda za Borac, koji su poslije 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine učvrstio na vrhu tabele.

Ipak, "rođenima" je poništen gol u 44. minutu koji je postigao Nermin Haskić, a iz mostarskog kluba su u izvještaju sa utakmice u Banjaluci poručili da VAR nije mogao da poništi njegovu odluku.

"U 44. minuti naš tim stiže do gola. (Vasilije) Đurić je ubacio loptu iz kornera sa desne strane a Haskić glavom sa pet metara pogađa za 0:1. Prilikom šuta Haskića glavni sudija Topuzović dosudio je faul za ekipu Borca, nakon što je domaći fudbaler neometan pao u svom šesnaestercu, što je izazvalo velike proteste našeg tima. Iako je provjera VAR-a trajala, glavni sudija ostao je pri svojoj odluci. Vrijedi istaći kako VAR, iako je trajalo provjeravanje, nije uopšte mogao poništiti odluku glavnog sudije koji je dosudio prekršaj prije ulaska lopte u mrežu što je suprotno pravilima u kojima se sve akcije trebaju pustiti do samog kraja pa tek onda provjeravati putem VAR sobe što u ovom slučaju nije učinjeno", naveli su iz mostarskog kluba.

Podsjetimo, u dosadašnjem dijelu sezone Komitet za sudije i suđenje FS BiH uočio je dvije greške na mečevima Borca, jednu u korist, a drugu na štetu banjalučke ekipe.

U narednom kolu Borac gostuje Zrinjskom u Mostaru, dok će Velež dočekati Široki Brijeg.

(MONDO)