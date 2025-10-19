logo
Minimalac Borca protiv Veleža: Marinović zadovoljan rezultatom, Rahimić igrom!

Minimalac Borca protiv Veleža: Marinović zadovoljan rezultatom, Rahimić igrom!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Vinko Marinović čestitao svojim igračima na novoj pobjedi, Ibro Rahimić istakao da je ovo najbolja utakmica otkako je preuzeo ekipu Veleža.

DSC_7143.JPG Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac poslije velike borbe na Gradskom stadionu u Banjaluci savladao je Velež 1:0 golom Luke Juričića tri minute prije kraja.
Banjalučani su tako stigli do važnog trijumfa pošto su zadržali četiri boda prednosti u odnosu . Nakon svega trener Borca Vinko Marinović bio je zadovoljan pobjedom i čestitao svojim igračima.

"Čestitam svojim igračima na pobjedi, izdržali su do kraja, pravili smo pritisak, uspjeli smo doći do tog gola i pobjede. Nismo imali tu kreaciju, posebno u fazi napada, s druge strane znali smo da je Velež opasan pogotovo u tim tranzicijama po osvojenoj lopti. Imali su u prvom poluvremenu jednu dobru priliku, a mi nismo ni kreiraliu tom prvom poluvremenu. Velež je drugo poluvrijeme otvorio dobrom šansom, a mi smo poslije toga preuzeli igru, malo smo bili odlučniji, vršili pritisak i imali dve-tri dobre šanse. Na kraju smo uspjeli da dođemo do tog gola koji nam je donio tri boda", rekao je Marinović.

Zbog povrede golmana Mladena Jurkasa među stativama je u nedjelju bio mnogo iskusniji Damjan Šiškovski, a upravo je makedonski čuvar mreže bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu crveno-plavih.

"Na našu nesreću imali smo nekoliko povrijeđenih igrača, između ostalih i Jurkasa, nije mogao da nastupi. Bilo je i nekih sa kojima nismo htjeli rizikovati za ovu utakmicu tako da smo bili malo uskraćeni pogotovo u fazi napada. Poslije ove pause nam se ponavlja, teško ulazimo u igru. Nije jednostavno kada uđeš u formu i dobiješ samopouzdanje i onda dođe ta pauza i sigurno da to ostavlja traga", rekao je Marinović.

Trener Veleža Ibro Rahimić uprkos porazu istakao je odličnu igru svoje ekipe.

"Ne mogu da igračima bilo šta zamjerim, stvarno su odigrali dobro. Protiv Sloge smo dobro odigrali, a ovo je možda najbolja utakmica otkako ja vodim ekipu. Raduje me da su me momci od prvog minuta. Borcu mogu da čestitam na pobjedi, a mi da nastavimo sa ovakvim stilom igre, načinom i pristupom i nadam se da će Velež imati dobre rezultate . Dobro smo analizirali Borac, napravili smo dobru taktiku, igrači su bili sve vrijeme fokusirani, da je malo sreće bilo mogli smo osvojiti i bod, ali smo u zandjim minutama primili taj gol", rekao je Rahimić.

FK Borac FK Velež fudbal Premijer liga BiH Vinko Marinović Ibro Rahimić

