Veliki povratak Borca m:tel u Tuzli, ali bodovi izostali: Crveno-plavi nadoknadili -7, pa poklekli u završnici

Borac m:tel je u prvom poluvremenu kasnio sedam golova za Slobodom. U nastavku je to nadoknadio, uspio i da povede, ali je u završnici meča ostao bez bodova.

Rukometaši Borca m:tel su nakon dramatične završnice poraženi u Tuzli, u derbiju 10. kola, rezultatom 26:24.

Prvih 30 minuta potpuno je pripalo Tuzlacima, koji su u drugo poluvrijeme ušli uz prednost od pet golova (17:12).

Bolje su meč otvorili domaći, stigavši do 2:0. Prvi pogodak za Borac m:tel postigao je Miloš Nježić za smanjenje te prednosti, ali su igrači Slobode vrlo brzo, u 11. minutu, prvi put stigli do plus tri (5:2), a onda i do prednosti od četiri gola (7:3), pa je trener Banjalučana Mirko Mikić bio primoran da reaguje tajm-autom.

Sloboda je održavala tu prednost (8:4, 9:5) do 16. minuta, kada je prvi put bila pet koraka ispred gostiju (10:5). Najveća prednost tuzlanskih rukometaša u prvom periodu iznosila je sedam golova (13:6, 15:8, 17:10), da bi igrači u crveno-plavim dresovima u završnici spojili dva gola i na pauzu otišli uz pet pogodaka manjka.

U nekoliko navrata je Borac m:tel kasnio tri gola (18:15, 19:16, 20:17), da bi u 48. minutu mini-serijom uspio da stigne do "poravnanja" (20:20).

Pogotkom Vlade Draganića iz sedmerca, u 51. minutu, stigli su crveno-plavi do prvog vođstva (21:22), ali su poslije neizvjesnog finiša ostali bez bodova. Pri rezultatu 24:24 u 58. minutu, Nebojša Grahovac je odbranio zicer domaćima, Borac je krenuo u kontranapad, ali je u dobroj situaciji napravljena greška u dodavanju.

Kaznili su to Tuzlaci pogotkom za 25:24, da bi nakon novog neiskorištenog napada Borca pogodak odluke postigli 20 sekundi prije kraja.

U domaćem taboru, po golgeterskom učinku prednjačili su Mehdi Beri i Tilen Grobelnik, postigavši po osam golova. Ekipu Borca predvodio je Miloš Nježić sa devet pogodaka, dok su po četiri upisali Marko Lukić i Vlado Draganić.

SLOBODA: Omić, Dragičević 2, Zečević 1, Mandžić, Bašić, Šestan, Beri 8, Čolo, Grobelnik 8, Tulumović 2, Bulić 1, Marjanović, Hajdarević 1, H. A. Hamed 1, H. K. Hamed 2, Čeljo. Trener: Emir Suhonjić.

BORAC M:TEL: Grahovac, Ivanović 1, Miletić, Trivunović 2, Ni. Petrović, Bubić 3, Pejanović, Nježić 9, Lolić, Lukić 4, Stanković 1, Ševa, No. Petrović, Bogdanić, Draganić 4, Momić. Trener: Mirko Mikić.

PREMIJER LIGA BiH - 10. kolo

Sloboda - Borac m:tel 26:24

Sloga - Leotar 37:26

Gračanica - Krivaja 27:23

Goražde - Vogošća 40:32

Zrinjski - Maglaj

Derventa - Bosna 34:25

Konjuh - Izviđač 28:27







