Veliki povratak Borca m:tel u Tuzli, ali bodovi izostali: Crveno-plavi nadoknadili -7, pa poklekli u završnici

Veliki povratak Borca m:tel u Tuzli, ali bodovi izostali: Crveno-plavi nadoknadili -7, pa poklekli u završnici

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
1

Borac m:tel je u prvom poluvremenu kasnio sedam golova za Slobodom. U nastavku je to nadoknadio, uspio i da povede, ali je u završnici meča ostao bez bodova.

Rukomet Sloboda Borac Izvor: Screenshot

Rukometaši Borca m:tel su nakon dramatične završnice poraženi u Tuzli, u derbiju 10. kola, rezultatom 26:24.

Prvih 30 minuta potpuno je pripalo Tuzlacima, koji su u drugo poluvrijeme ušli uz prednost od pet golova (17:12).

Bolje su meč otvorili domaći, stigavši do 2:0. Prvi pogodak za Borac m:tel postigao je Miloš Nježić za smanjenje te prednosti, ali su igrači Slobode vrlo brzo, u 11. minutu, prvi put stigli do plus tri (5:2), a onda i do prednosti od četiri gola (7:3), pa je trener Banjalučana Mirko Mikić bio primoran da reaguje tajm-autom.

Sloboda je održavala tu prednost (8:4, 9:5) do 16. minuta, kada je prvi put bila pet koraka ispred gostiju (10:5). Najveća prednost tuzlanskih rukometaša u prvom periodu iznosila je sedam golova (13:6, 15:8, 17:10), da bi igrači u crveno-plavim dresovima u završnici spojili dva gola i na pauzu otišli uz pet pogodaka manjka.

U nekoliko navrata je Borac m:tel kasnio tri gola (18:15, 19:16, 20:17), da bi u 48. minutu mini-serijom uspio da stigne do "poravnanja" (20:20).

Pogotkom Vlade Draganića iz sedmerca, u 51. minutu, stigli su crveno-plavi do prvog vođstva (21:22), ali su poslije neizvjesnog finiša ostali bez bodova. Pri rezultatu 24:24 u 58. minutu, Nebojša Grahovac je odbranio zicer domaćima, Borac je krenuo u kontranapad, ali je u dobroj situaciji napravljena greška u dodavanju.

Kaznili su to Tuzlaci pogotkom za 25:24, da bi nakon novog neiskorištenog napada Borca pogodak odluke postigli 20 sekundi prije kraja.

U domaćem taboru, po golgeterskom učinku prednjačili su Mehdi Beri i Tilen Grobelnik, postigavši po osam golova. Ekipu Borca predvodio je Miloš Nježić sa devet pogodaka, dok su po četiri upisali Marko Lukić i Vlado Draganić.

SLOBODA: Omić, Dragičević 2, Zečević 1, Mandžić, Bašić, Šestan, Beri 8, Čolo, Grobelnik 8, Tulumović 2, Bulić 1, Marjanović, Hajdarević 1, H. A. Hamed 1, H. K. Hamed 2, Čeljo. Trener: Emir Suhonjić.

BORAC M:TEL: Grahovac, Ivanović 1, Miletić, Trivunović 2, Ni. Petrović, Bubić 3, Pejanović, Nježić 9, Lolić, Lukić 4, Stanković 1, Ševa, No. Petrović, Bogdanić, Draganić 4, Momić. Trener: Mirko Mikić.

PREMIJER LIGA BiH - 10. kolo

Sloboda - Borac m:tel 26:24

Sloga - Leotar 37:26

Gračanica - Krivaja 27:23

Goražde - Vogošća 40:32

Zrinjski - Maglaj

Derventa - Bosna 34:25

Konjuh - Izviđač 28:27



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Prase

Dok je preCednik bio gos'n KuFalja, bodovi sa strane su bili redovni. :P

