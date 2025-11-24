logo
Kuvalja je i zvanično bivši predsjednik Borca: Izvršena primopredaja, nova uprava kluba stupila na dužnost

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
4

Novoizabrano rukovodstvo obavilo je sa članovima prethodne uprave neophodnu primopredaju.

Izvršena primopredaja u RK Borac nova uprava počela sa radom Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Nova uprava Rukometnog kluba Borac m:tel na čelu sa Darkom Savićem zvanično je ovog ponedjeljka stupila na dužnost.

Prije nekoliko dana, novoizabrano rukovodstvo oglasilo se saopštenjem za javnost, ističući da sada već bivši predsjednik kluba Vladimir Kuvalja opstruiše primopredaju svih neophodnih stvari kako bi nova uprava krenula sa radom. Sve je, međutim, danas uspješno završeno, što je objelodanjeno u novom klupskom saopštenju.

"Primopredaja dužnosti je završena.

Nova uprava RK Borac m:tel danas je došla u posjed potpune klupske dokumentacije, pečata i drugih stavki neophodnih za funkcionisanje kluba.

Jedina preostala stavka je jedan par ključeva od klupskih prostorija, koji će biti naknadno regulisan. Komisiju za primopredaju činili su predstavnici simpatizera i navijača iz Skupštine i Upravnog odbora kluba.

Pečati će se nalaziti kod predsjednika Skupštine do okončanja upisa novog ovlaštenog lica u registar.

Sa ovim činom, nova uprava, potpomognuta Borčevim navijačima, kreće u misiju stvaranja jednog novog lica Rukometnog kluba Borac m:tel. Već za tekući sedmicu najavljeni su sastanci sa aktuelnim, ali i potencijalnim budućim sponzorima", navedeno je iz kluba.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Podsjetimo, Upravni odbor na čelu sa Vladimirom Kuvaljom razriješen je dužnosti na vanrednoj sjednici Skupštine, održanoj 17. novembra u Konferencijskoj sali dvorane Borik.

Od 21 prisutnog delegata, 20 je glasalo za smjenu, dok je jedan bio uzdržan. Odmah potom, pristupilo se glasanju za izbor novog rukovodstva, koje je dobilo povjerenje članova najvišeg klupskog organa.

Time je završen izuzetno turbulentan mjesec kada su u pitanju dešavanja u klubu. Trećeg novembra su se saopštenjem oglasili igrači i treneri kluba, govoreći o problemima sa kojima se suočavaju u radu i funkcionisanju kluba, kao i saradnji sa Kuvaljom, koji je odgovorio istog dana u izjavi za MONDO.

Dan kasnije, saopštenje je objavilo i Udruženje simpatizera "Crveno-plavi", čiji su predstavnici bili aktivno uključeni kao volonteri u rad klupske marketing službe. Ukazali su na, kako kažu, sporne namjere i poteze prethodnog klupskog rukovodstva, na šta je Kuvalja prilično burno reagovao.

Na kraju je, na inicijativu navijača, simpatizera kao i igrača i trenera, sazvana vanredna Skupština, na kojoj je "Velikan iz Gospodske" dobio novo rukovodstvo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Rukomet RK Borac Rukometna liga BiH

Komentari 4

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nenad Lalov

Još da spasite Tehničku školu od ovog lika dok je išta od nje i đaka ostalo…

Branko Blanusa

Sta smo dozivjeli, da je poslije 1976 i 1991 ovo najveci uspjeh Borca. Svi prst na celo, kad se sledeci put imenuje prdsjednik, direktor. Da odgovrnost snose svi od istog koji ga imenuje, do onih koji ga izglasaju. Borac je dopustio jednom bicklisti koji je na funkciju imenovan, kad je upitan da predstavi sebe i svoj program, da kaze, ako ne znate ko sam i sta sam niste me ni trebali imenovati!!! ( 95% glasalo za) Neponovilo se vise nikad, a biciklistickom sportu u RS neka je sa srecom.

Mek Tir

@Branko Blanusa E moj Branko.Bilo je i gorih. Obucar i Brankovic imaju manje skole i znanja od bicikliste pa su jahali Borac jednu deceniju.Nisu ostali ni dugmici

Dule

@Branko Blanusa Neka je sretno i našem Borcu sa ovim Savićem koji je zaljubljen sam u sebe kao i bivši direktor

