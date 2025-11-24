Kuvalja je i zvanično bivši predsjednik Borca: Izvršena primopredaja, nova uprava kluba stupila na dužnost

Novoizabrano rukovodstvo obavilo je sa članovima prethodne uprave neophodnu primopredaju.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Nova uprava Rukometnog kluba Borac m:tel na čelu sa Darkom Savićem zvanično je ovog ponedjeljka stupila na dužnost.

Prije nekoliko dana, novoizabrano rukovodstvo oglasilo se saopštenjem za javnost, ističući da sada već bivši predsjednik kluba Vladimir Kuvalja opstruiše primopredaju svih neophodnih stvari kako bi nova uprava krenula sa radom. Sve je, međutim, danas uspješno završeno, što je objelodanjeno u novom klupskom saopštenju.

"Primopredaja dužnosti je završena.

Nova uprava RK Borac m:tel danas je došla u posjed potpune klupske dokumentacije, pečata i drugih stavki neophodnih za funkcionisanje kluba.

Jedina preostala stavka je jedan par ključeva od klupskih prostorija, koji će biti naknadno regulisan. Komisiju za primopredaju činili su predstavnici simpatizera i navijača iz Skupštine i Upravnog odbora kluba.

Pečati će se nalaziti kod predsjednika Skupštine do okončanja upisa novog ovlaštenog lica u registar.

Sa ovim činom, nova uprava, potpomognuta Borčevim navijačima, kreće u misiju stvaranja jednog novog lica Rukometnog kluba Borac m:tel. Već za tekući sedmicu najavljeni su sastanci sa aktuelnim, ali i potencijalnim budućim sponzorima", navedeno je iz kluba.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Podsjetimo, Upravni odbor na čelu sa Vladimirom Kuvaljom razriješen je dužnosti na vanrednoj sjednici Skupštine, održanoj 17. novembra u Konferencijskoj sali dvorane Borik.

Od 21 prisutnog delegata, 20 je glasalo za smjenu, dok je jedan bio uzdržan. Odmah potom, pristupilo se glasanju za izbor novog rukovodstva, koje je dobilo povjerenje članova najvišeg klupskog organa.

Time je završen izuzetno turbulentan mjesec kada su u pitanju dešavanja u klubu. Trećeg novembra su se saopštenjem oglasili igrači i treneri kluba, govoreći o problemima sa kojima se suočavaju u radu i funkcionisanju kluba, kao i saradnji sa Kuvaljom, koji je odgovorio istog dana u izjavi za MONDO.

Dan kasnije, saopštenje je objavilo i Udruženje simpatizera "Crveno-plavi", čiji su predstavnici bili aktivno uključeni kao volonteri u rad klupske marketing službe. Ukazali su na, kako kažu, sporne namjere i poteze prethodnog klupskog rukovodstva, na šta je Kuvalja prilično burno reagovao.

Na kraju je, na inicijativu navijača, simpatizera kao i igrača i trenera, sazvana vanredna Skupština, na kojoj je "Velikan iz Gospodske" dobio novo rukovodstvo.

(mondo.ba)