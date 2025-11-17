Smijenjen Vladimir Kuvalja! Darko Savić ponovo na čelu Borca

Predsjednik RK Borac razriješen dužnosti na današnjoj sjednici Skupštine kluba.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vladimir Kuvalja smijenjen je sa funkcije predsjednika RK Borac poslije samo tri mjeseca na ovoj funkciji.

Odluku o njegovom razrješenju donijela je Skupština RK Borac na današnjoj sjednici.

Na sjednici koja se ovog puta održala u dvorani Borik, u toku glasanja bio je prisutan 21 član. Za razrješenje Kuvalje glasalo je 20 članova skupštine dok je jedan bio suzdržan.

Nakon smjene Vladimira Kuvalje izabran je i novi predsjednik kluba, a to će biti Darko Savić. Izabrani su i novi članovi Upravnog odbora. Pored toga prihvaćena je odluka UO o razriješenju Vladimira Brankovića sa mjesta direktora kluba.

Nova Uprava RK Borac sa igračima.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Sjednica Skupštine zakazana je na zahtjev članova skupštine, a osim njih današnjoj sjednici prisustvovali su i igrači i stručni štab Borca, članovi Upravnog odbora, predstavnici navijača i gosti.