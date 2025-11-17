logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Smijenjen Vladimir Kuvalja! Darko Savić ponovo na čelu Borca 5

Smijenjen Vladimir Kuvalja! Darko Savić ponovo na čelu Borca

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
5

Predsjednik RK Borac razriješen dužnosti na današnjoj sjednici Skupštine kluba.

smijenjen vladimir kuvalja Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vladimir Kuvalja smijenjen je sa funkcije predsjednika RK Borac poslije samo tri mjeseca na ovoj funkciji.

Odluku o njegovom razrješenju donijela je Skupština RK Borac na današnjoj sjednici.

Na sjednici koja se ovog puta održala u dvorani Borik, u toku glasanja bio je prisutan 21 član. Za razrješenje Kuvalje glasalo je 20 članova skupštine dok je jedan bio suzdržan.

Nakon smjene Vladimira Kuvalje izabran je i novi predsjednik kluba, a to će biti Darko Savić. Izabrani su i novi članovi Upravnog odbora. Pored toga prihvaćena je odluka UO o razriješenju Vladimira Brankovića sa mjesta direktora kluba.

Nova Uprava RK Borac sa igračima.
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Sjednica Skupštine zakazana je na zahtjev članova skupštine, a osim njih današnjoj sjednici prisustvovali su i igrači i stručni štab Borca, članovi Upravnog odbora, predstavnici navijača i gosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Borac Vladimir Kuvalja

Komentari 5

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Ja

Zar mene da smijene. Ja sam najjači direktor Republike Srpske. Sram vas bilo… pip pip pip

Pečat

A pečat, potpis i žiro račun i dalje kod Brankovica...

Member

Uncanine u paketu sa Kuvaljom, Darko ?

Rečeno

@Member Rekao najstariji Uncanin da je Darko sve pare potrošio, a oni onda posložili klub.

....

Putuj igumane

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC