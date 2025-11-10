"Crveno-plavi" predstavili model funkcionisanja RK Borac m:tel: 50%+1, po uzoru na Bundesligu!

Predstavljen je plan funkcionisanja banjalučkog kluba u narednom periodu.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Udruženje simpatizera Borca “Crveno-plavi“ predstavilo je ovog ponedjeljka model prema kojem bi, po njihovom mišljenju, trebalo da funkcioniše Rukometni klub Borac.

Riječ je o modelu „50%+1“, koji podrazumijeva da članovi kluba drže najmanje polovinu plus još jedan glas kontrole. Ovaj model funkcionisanja kluba se, ističu, dugo primjenjuje u njemačkoj fudbalskoj Bundesligi, gdje se pokazao kao pun pogodak.

– Identitet ostaje siguran, a upravljanje profesionalno. Primjeri uspjeha ovog modela su: Bajern Minhen – stabilnost, brend, dugoročni sponzori; Borusija Dortmund – oporavak poslije krize, rekordna posjećenost; Union Berlin – navijači u srži upravljanja, organski rast do Evrope; Frajburg – dugoročna stabilnost i sistemski rad na mladima (i drugi: Keln, Verder, Borusija Menhengladbah, Štutgart) – navode iz Udruženja, obrazloživši prijedlog:

– Umjesto klasičnog Nadzornog odbora iz njemačkih klubova, kreiraćemo još direktniji model. Navijači će da imenuju 16 predstavnika u Skupštini koji direktno vrše nadzor, radeći volonterski.

Šta rade ti predstavnici

– Usvajaju budžet i mjesečne izvještaje; odobravaju veće ugovore.

„Identitetski štit“:

Ne damo naš grb, boje, trofejnu salu i sjedište u Gospodskoj, naziv i ključna obilježja. Ne damo naše klupske prostorije koje se otimaju.

– Raspisuju sjednicu i vrše opoziv UO.

– Vode računa o sukobu interesa, te se klupski dokumenti javno objavljuju (zapisnici i klupski propisi).

Uprava (UO/direktor/trener i sportski direktor)

– Sprovodi strategiju, vodi sportski segment (transferi), okuplja sponzore i radi dnevne zadatke; mjesečno izvještava Skupštinu; sprovodi nabavke i potpisuje ugovore uz punu transparentnost.

Izbor i mandati

– 16 predstavnika predlažu navijači uz konsultaciju sa igračima na skupštini (predstavnici mogu biti samo ljudi čistog obraza i motiva, iskreni Borčevci, ali i ljudi odgovarajuće stručne biografije); predstavnike je moguće opozvati pri kršenju kodeksa.

Finansije

– Članarine + sponzorstva (bez kontrolnih prava).

– Javni registar sponzora i ugovora (osjetljive cijene zaštićene po zakonu) – kažu iz “Crveno-plavih“, uz zaključak da Skupština godinama nije štitita klub, ali da je vrijeme da počne to da radi.

(mondo.ba)