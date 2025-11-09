logo
Borac silan na terenu uprkos problemima: Crveno-plavi razbili Leotar pred Lešinarima u „Boriku“ (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Rukometaši Borca uprkos svim problemima pronašli su snagu i deklasirali trebinjski Leotar u sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Rk Borac deklasirao RK Leotar Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Iako su na početku meča opet izrazili nezadovoljstvo radom klupskog rukovodstva na čelu sa predsjednikom Vladimirom Kuvaljom, u čemu su ih zdušno podržali najvatreniji navijači „Lešinari“, izabranici Mirka Mikića su na terenu pokazali klasu.

BORAC - LEOTAR 33:24 (20:11)

Već od samog početka nošeni frenetičnim navijanjem, crveno-plavi su napravili razliku i na odmor u poluvremenu otišli sa velikih „plus devet“.

U nastavku je razlika porasla na dvocifrenu, što su Mikićevi momci bez problema sačuvali do kraja za četvrtu ovosezonsku pobjedu.

Najefikasniji u banjalučkom taboru bili su Miloš Nježić sa sedam i Nikša Trivunović sa pogotkom manje, a veliki doprinos pobjedi dali su i golmani – Nebojša Grahovac je zabilježio 11 odbrana, a David Momić je imao osam uspješnih intervencija.

Kod trebinjske ekipe golman Nemanja Čičković imao je devet odbrana, šest golova je upisao Đorđe Babić, a pogodak manje Milomir Ninković.

Dragan J Vucicevic

O kakvim vi problemima pisetie! Treba da podrzite ovu upravu,skupstinu i ove igracice, sa nikad boljom atmosferom unutar kluba i podrskom nasih Lesinara, Borac to smo mi. Ovo je napad na klub, na RS. Titula nam ne treba jer Bosna nije nasa drzava, zivio nam Vladim Kuvalja

Soko

@Dragan J Vucicevic ...i na Putina i Trampa.

Vultures

Bravo navijaci.Dokazali ste da sve ima svoju cijenu!Brankovic vas kupio za klikere

