Rukometaši Borca uprkos svim problemima pronašli su snagu i deklasirali trebinjski Leotar u sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Iako su na početku meča opet izrazili nezadovoljstvo radom klupskog rukovodstva na čelu sa predsjednikom Vladimirom Kuvaljom, u čemu su ih zdušno podržali najvatreniji navijači „Lešinari“, izabranici Mirka Mikića su na terenu pokazali klasu.

BORAC - LEOTAR 33:24 (20:11)

Već od samog početka nošeni frenetičnim navijanjem, crveno-plavi su napravili razliku i na odmor u poluvremenu otišli sa velikih „plus devet“.

U nastavku je razlika porasla na dvocifrenu, što su Mikićevi momci bez problema sačuvali do kraja za četvrtu ovosezonsku pobjedu.

Najefikasniji u banjalučkom taboru bili su Miloš Nježić sa sedam i Nikša Trivunović sa pogotkom manje, a veliki doprinos pobjedi dali su i golmani – Nebojša Grahovac je zabilježio 11 odbrana, a David Momić je imao osam uspješnih intervencija.

Kod trebinjske ekipe golman Nemanja Čičković imao je devet odbrana, šest golova je upisao Đorđe Babić, a pogodak manje Milomir Ninković.

Vidi opis Borac silan na terenu uprkos problemima: Crveno-plavi razbili Leotar pred Lešinarima u „Boriku“ (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 10 10 / 10

(MONDO)