Borac silan na terenu uprkos problemima: Crveno-plavi razbili Leotar pred Lešinarima u „Boriku“ (FOTO)

Rukometaši Borca uprkos svim problemima pronašli su snagu i deklasirali trebinjski Leotar u sedmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Iako su na početku meča opet izrazili nezadovoljstvo radom klupskog rukovodstva na čelu sa predsjednikom Vladimirom Kuvaljom, u čemu su ih zdušno podržali najvatreniji navijači „Lešinari“, izabranici Mirka Mikića su na terenu pokazali klasu.
BORAC - LEOTAR 33:24 (20:11)
Već od samog početka nošeni frenetičnim navijanjem, crveno-plavi su napravili razliku i na odmor u poluvremenu otišli sa velikih „plus devet“.
U nastavku je razlika porasla na dvocifrenu, što su Mikićevi momci bez problema sačuvali do kraja za četvrtu ovosezonsku pobjedu.
Najefikasniji u banjalučkom taboru bili su Miloš Nježić sa sedam i Nikša Trivunović sa pogotkom manje, a veliki doprinos pobjedi dali su i golmani – Nebojša Grahovac je zabilježio 11 odbrana, a David Momić je imao osam uspješnih intervencija.
Kod trebinjske ekipe golman Nemanja Čičković imao je devet odbrana, šest golova je upisao Đorđe Babić, a pogodak manje Milomir Ninković.
