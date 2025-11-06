logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Borca m:tel Mirko Mikić: "Popraviti koncentraciju i isključiti vanjske uticaje" 2

Trener Borca m:tel Mirko Mikić: "Popraviti koncentraciju i isključiti vanjske uticaje"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
2

Trener rukometaša Borca m:tel, Mirko Mikić, nakon remija protiv Gračanice (35:35) u šestom kolu Premijer lige BiH, istakao je da njegov tim ima razloga da žali zbog ispuštenog boda, ali i da nema previše vremena za analizu jer ih već u nedjelju čeka duel protiv Leotara.

Trener RK Borac Mirko Mikić: "Popraviti koncentraciju i isključiti vanjske uticaje" Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Crveno-plavi su bili na korak od trijumfa u Gračanici (35:35), ali su na kraju morali da se zadovolje jednim bodom.

"Bez obzira na sve okolnosti oko kluba, na povrede s kojima se borimo i nešto lošije suđenje, mislim da su nam se neke kockice poklopile i da smo poveli u idealnom momentu. Ipak, isključivo zbog nedostatka koncentracije, posebno kod iskusnijih igrača, ispustili smo pobjedu. Ima razloga za žal, ali moramo zaboraviti i okrenuti se Leotaru", rekao je Mikić za naš portal.

Šef struke Banjalučana je naglasio da će u narednim danima stručni štab detaljno analizirati utakmicu kako bi uočili gdje su pravljene greške.

"Vidjećemo u analizi koji su to ključni momenti zbog kojih nismo uzeli puni plijen, ali i bod sa teškog gostovanja ima svoju vrijednost. Do sada smo igrali na zahtjevnim terenima u Živinicama, Vogošći, Gračanici i protiv Izviđača, pa smatram da smo prošli teži dio rasporeda", dodao je Mikić.

Govoreći o zdravstvenom stanju Darka Pejovića, koji se povrijedio na meču u Gračanici, Mikić je otkrio da je u pitanju teža povreda mišića, ali je izbjegnuto najgore.

"Pejović je dobio jak udarac u mišić iznad kuka, blizu bubrega. Bojali smo se da ne dođe do unutrašnjih komplikacija, ali pregledi su pokazali da je riječ samo o mišićnoj povredi. U narednim danima znaćemo koliko će pauzirati. Povreda je bolna, ali najvažnije je da su organi neoštećeni. Želim mu brz oporavak", istakao je Mikić.

Borac već u nedjelju u dvorani "Borik" dočekuje Leotar (19.00), a Mikić očekuje da njegov tim pokaže karakter i zrelost.

"Moramo popraviti koncentraciju i isključiti sve vanjske uticaje i teškoće koji mogu da poremete ekipu. Posebno u ključnim trenucima, naši iskusniji igrači moraju da pokažu stabilnost. Nema puno vremena za promjene, ali ćemo kroz videoanalize i treninge pokušati da ispravimo greške".

Mikić je na kraju uputio poziv banjalučkoj publici.

"Pozivam navijače da dođu u nedjelju i podrže ekipu. Nakon svega što se dešava u klubu, biće to prilika da momci pokažu borbenost i karakter. Svaki aplauz s tribina daje dodatni motiv i energiju. Utakmica s Leotarom je važna i trebamo podršku sa tribina", poručio je Mikić.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Borac Mirko Mikić Premijer liga BiH

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

VULTURE CULTURE

PODRŠKU ĆETE I DOBITI, A UPRAVU ĆEMO SKLONITI.

Peršun

@VULTURE CULTURE Jel dolazite u subotu na utakmicu?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC