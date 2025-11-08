MONDO: Skupština RK Borac m:tel zakazana za 17. novembar!

Za devet dana biće održana vanredna sjednica Skupštine RK Borac m:tel.

Sjednica Skupštine RK Borac m:tel zakazana je za 17. novembar, saznaje MONDO.

Prema saznanjima našeg portala, sjednica će se održati u Konferencijskoj sali SD Borik, sa početkom u 17.00 časova, a ukoliko kvorum ne bude ostvaren, zasjedanje će se održati istog dana od 18.00 časova.

Na dnevnom redu naći će se, između ostalog, odluka o razrješenju neaktivnih članova Skupštine i imenovanje novih.

Rukometni klub Borac m:tel, podsjetimo, prolazi kroz izuzetno turbulentan organizacioni period.

Saopštenjem su se, početkom sedmice, oglasili igrači i treneri, obrazloživši sa kakvim problemima u radu se suočavaju. Na njihov dopis upućen medijima reagovao je prvi čovjek kluba Vladimir Kuvalja, da bi samo dan kasnije Udruženje simpatizera Borca "Crveno-plavi" objavilo saopštenje, u kojem je kritikovalo rad prvog čovjeka kluba, koji je prilično oštro odgovorio.

Sve se ovo dešavalo u danima pred gostujući meč sa Gračanicom, u kojem je Borac m:tel izvojevao veliki bod (35:35).

Naredni meč u ligi Banjalučani će odigrati sutra u Boriku (18.00) protiv Leotara.

