logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MONDO: Skupština RK Borac m:tel zakazana za 17. novembar! 3

MONDO: Skupština RK Borac m:tel zakazana za 17. novembar!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
3

Za devet dana biće održana vanredna sjednica Skupštine RK Borac m:tel.

rk borac Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Sjednica Skupštine RK Borac m:tel zakazana je za 17. novembar, saznaje MONDO.

Prema saznanjima našeg portala, sjednica će se održati u Konferencijskoj sali SD Borik, sa početkom u 17.00 časova, a ukoliko kvorum ne bude ostvaren, zasjedanje će se održati istog dana od 18.00 časova.

Na dnevnom redu naći će se, između ostalog, odluka o razrješenju neaktivnih članova Skupštine i imenovanje novih.

Rukometni klub Borac m:tel, podsjetimo, prolazi kroz izuzetno turbulentan organizacioni period.

Saopštenjem su se, početkom sedmice, oglasili igrači i treneri, obrazloživši sa kakvim problemima u radu se suočavaju. Na njihov dopis upućen medijima reagovao je prvi čovjek kluba Vladimir Kuvalja, da bi samo dan kasnije Udruženje simpatizera Borca "Crveno-plavi" objavilo saopštenje, u kojem je kritikovalo rad prvog čovjeka kluba, koji je prilično oštro odgovorio.

Sve se ovo dešavalo u danima pred gostujući meč sa Gračanicom, u kojem je Borac m:tel izvojevao veliki bod (35:35).

Naredni meč u ligi Banjalučani će odigrati sutra u Boriku (18.00) protiv Leotara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac Rukomet Rukometna liga BiH

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Taraba

ZABRANITI UMICEVICU,BRANKOVICU,JOVANOVICU I SERANICU PRISTUP

Navijač

UPRAVA NAPOLJE!

Prosvjetni radnik

Hoće biti neka Skupština i u Metalskoj?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC