Mirko Mikić pohvalio igrače Borca i poručio: "Nikom ne dopuštamo da nas gazi, ovaj tim ima karakter"

Autori Goran Arbutina Autori Nebojša Šatara
4

Rukometaši Borca deklasirali su u subotu ekipu Leotara u sedmom kolu Premijer lige BiH.

Mirko Mikić: Nikome nećemo dopustiti da gazi bilo kojeg igrača RK Borac Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nakon trijumfa ubjedljivim rezultatom 33:24 (20:11), trener crveno-plavih, Mirko Mikić, izrazio je zadovoljstvo partijom svojih izabranika, naglasivši njihovu motivaciju uprkos teškim okolnostima u banjalučkom klubu.

"I očekivao sam, bez obzira što imamo skraćenu rotaciju, očekivao sam ovakav odgovor igrača. Bez obzira na sve što se događa u klubu, bili su izuzetno motivisani, pogotovo kad smo vidjeli da su došli Lešinari. U principu nisam ni morao puno da pričam, igrači su se sami motivisali“, rekao je Mikić.

Šef struke Banjalučana je takođe poželio sreću Leotaru u nastavku sezone, istakavši da je sada na Borcu da se pripremi za sljedeće izazove.

"Na nama je dalje da se pripremimo i igramo. Sljedeća je Krivaja, koliko znam, a vidjećemo šta će biti“.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Mikić je posebno istakao podršku koјu su pružili Lešinari, najvatreniji navijači Borca, koji su ispunili tribine i podržavali rukometaše tokom cijele utakmice.

"Odlično, svaka čast, hvala Lešinarima. Čuli smo ih još iz svlačionice da se okupljaju. Nadam se samo da su ljudi osjetili zbog čega su oni došli i šta treba da urade. Šta treba i dalje da rade, da nas podržavaju u ovom svemu jer je očigledno da se nalazimo u jednom teškom periodu. Da smo se odlučili na jedan potez u kojem ćemo igrači sigurno biti dosljedni," naglasio je Mikić.

On je takođe poručio da će ekipa istrajati i pokušati da napravi neke stvari, kako ne bi dozvolili nikome da ih "gazi".

"Mi ćemo istrajati sigurno i pokušati da napravimo neke stvari kako ne bismo dozvolili nikome da nas omalovažava, gazi i tako dalje. To je suština ove ekipe. Ova ekipa ima karakter, identitet i dok sam ja trener, nećemo dopustiti da se dira ni jedan jedini čovjek u svlačionici Bićemo ujedinjeni na terenu, jedan za drugog u svakoj situaciji," zaključio je trener Borca.

(MONDO)

Sirano

Juce sam vidio Brankovica,Seranica i navijace u Siranu.Dogovor kucu gradi

prase

@Sirano U sve su pore ušli... Ko termiti.

Peršun

Ko gazi?

BMX

Nas klub nas grad! Sa nasim Lesinarima do titule. Samo Branka samo Banja Luka

