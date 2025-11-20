Novi problemi u RK Borac: Kuvalja nije vratio ključeve, kartice i pečate – uključena i policija

Bivši predsjednik RK Borac Vladimir Kuvalja, još nije izvršio primopredaju novoj Upravi kluba na čelu sa Darkom Savićem.

Nakon promjena na čelu RK Borac, došlo je do novih problema.

Kako su saopštili iz kluba, bivši predsjednik Vladimir Kuvalja još nije izvršio primopredaju pečata, ključeva, platnih kartica i šifara te kako tvrde iz kluba uporno vrši opstrukciju primopredaje.

"Dana 18.11. u 11.41 časova dopisom elektronske pošte novoizabrani predsjednik UO gospodin Darko Savić obavijestio je prethodnog predsjednika UO gospodina Vladimira Kuvalju o terminu primopredaje klupskih pečata, šifara, platnih kartica i ključeva klupskih prostorija. Zakazani termin je narednog dana 19.11. u 15 časova. Imenovana je komisija za primopredaju koju čine dva člana UO i dva člana skupštine."

Bivši predsjednik insistirao je da mu se pismeno dostave zapisnici i odluke skupštine po kojima je on razriješen dužnosti, te odbio izvršiti primopredaju u prvobitno dogovorenom terminu, tvrde iz Borca.

Nakon što su potpisani zapisnici i odluke najvišeg tijela kluba - Skupštine istom dostavljeni od strane predsjednika skupštine, zakazana je nova primopredaja. Termin je bio u četvrtak 20.11. u 15 časova. Ovaj put onako kako je Kuvalja tražio.

Međutim, nakon zakazane primopredaje, Kuvalja je ispostavio nove zahtjeve.

"Kuvalja se sjetio novog zahtjeva i tražio da se od računovodstva dostave bruto bilansi za tromjesečni period. Koliki nonsens takav zahtjev predstavlja govori to da se isto prave za period 1.1. do 31.12. te da ih je nelogično praviti za tromjesečni period njegovog upravljanja", naveli su iz Borca i dodali:

Nova Uprava RK Borac sa igračima.

"Predsjednik skupštine Miloš Grujić je putem elektronske pošte jasno i nedvosmisleno dao do znanja da bruto bilansi ne odlažu primopredaju i da će se nepostojanje istih konstatovati kroz zapisnik. Naglasio je da svako dalje odlaganje primopredaje predstavlja opstrukciju primopredaje i zloupotrebu položaja. Sve u cilju očuvanja ugleda kluba, te straha od lažnog predstavljanja. Pečat i zvanični podaci se i dalje nalaze kod prethodnika Vladimira Kuvalje."

Kako su objasnili iz Borca, informacije u prvom saopštenju su samo vrh ledenog brijega te ne žele da se ime Borca više ne provlači kroz medije u negativnom kontekstu.

O svemu je obaviještena i policija, a pravni tim kluba radi i na prijavi protiv Vladimira Kuvalje.

"Danas je usljed otuđenja pečata i lažnog predstavljanja pozvana i policija. Takođe, naš pravni tim radi na prijavu protiv Vladimira Kuvalje. Mi smo za naš klub spremni da idemo do kraja, vjerujemo da do toga neće doći. Pozivamo institucije Republike Srpske da zaštite interes velikana i ne dozvole dalje odlaganje neizbježnog."

