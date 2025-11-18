Oglasili se iz RK Borac: "Konstantni pritisci bivšeg predsjednika i direktora bili su ključne stavke nesporazuma"

RK Borac m:tel oglasio se saopštenjem.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Na vanrednoj sjednici Skupštine Rukometnog kluba Borac m:tel održanoj sinoć, smijenjen je aktuelni Upravni odbor na čelu sa predsjednikom Vladimirom Kuvaljom, kao i dosadašnji direktor Vladimir Branković. Na poziv igrača, navijačke grupe Lešinari i udruženja simpatizera “Crveno-plavi”, rukovođenje klubom preuzeo je novi Upravni odbor na čelu sa Darkom Savićem.

Danas su se iz RK Borac oglasili sa saopštenjem.

"Kapiten ekipe Nikša Petrović i šef stručnog štaba Mirko Mikić istakli su da kašnjenja i finansijski problemi nisu najveći problem s kojim su se susreli. Odsustvo podrške, nerezonski potezi i konstantni pritisci od strane predsjednika kluba i sportskog direktora ključne su tačke nesporazuma, kojih ranije nije bilo u Borcu i preko kojih nije bilo moguće preći. Predstavnik “Crveno-plavih” Nikola Vidović istakao je da udruženje nije htjelo sjediti skrštenih ruku i dozvoliti narušavanje gospodskog, evropskog imidža RK Borac, te je zbog toga organizovalo široku akciju za saniranje stanja u klubu i povratak kluba na staze normalnog funkcionisanja. Pored toga, iznio je plan za finansijski oporavak i održivost kluba, saopštivši da su kao udruženje uspjeli okupiti tihu većinu u klubu, sastavljenu od ljudi koji žive za Borac, a ne od Borca", navodi se između ostalog u saopštenju.

Novi predsjednik Upravnog odbora Darko Savić izjavio je da prihvata izazov normalizacije stanja u klubu, uz punu podršku Udruženja “Crveno-plavi”, te očekuje brzu primopredaju dužnosti od prethodne uprave kako bi klub spremno dočekao narednu sezonu.

Iako će tekuća sezona biti izazovna, Savić je izrazio vjeru i optimizam u Borčev tim, kako na terenu, tako i u organizacionom segmentu.

Predstavnici Udruženja “Crveno-plavi” istakli su značaj transparentnog i domaćinskog vođenja kluba te su pozvali sve zainteresovane privrednike i simpatizere da podrže rad kluba.