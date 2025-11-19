Novi Upravni odbor RK Borac m:tel posjetio igrače i trenere: "Sloga među vama na zavidnom nivou, samo tako nastavite!"

Novo rukovodstvo posjetilo je prvotimce i trenere Borca m:tel prije današnjeg treninga.

Novi Upravni odbor Rukometnog kluba Borac m:tel, na čelu sa povratnikom na predsjedničku funkciju Darkom Savićem, posjetio je ove srijede igrače i trenere na treningu u dvorani Borik.

Sastanku održanom pred početak treninga, osim Savića, prisustvovali su i članovi Upravnog odbora Draško Prtina, Dragan Milanović, Miodrag Vojinović i Aleksandrar Kuzmanović, kao i sekretarica kluba Anđela Dragičević, kojoj su igrači uručili prigodan poklon u znak zahvalnosti za trud i rad u proteklom periodu.

"Pokazali ste da ste ljudi. Ja sam ovdje došao na molbu vas, navijača i simpatizera. Ne vidim sebe kao individuu već kao jednog od vas koji živite za Borac. Hvala vam!", poručio je u kratkom obraćanju predsjednik UO Darko Savić.

"Počeli smo sa radom i daćemo sve od sebe da imate najbolje moguće uslove za rad. Pokazali ste mi da je sloga među vama na zavidnom nivou. Samo tako nastavite! Uz vas sam, prvo kao bivši igrač, a onda kao i član UO našeg kluba", zaključio je dr Draško Prtina, član klupske generacije koja je 1991. godine osvojila Kup IHF.

Podsjetimo, dosadašnji predsjednik kluba Vladimir Kuvalja, kao i kompletan Upravni odbor sa njim na čelu, razriješeni su dužnosti u ponedjeljak uveče, na sjednici klupske Skupštine održanoj u Konferencijskoj sali dvorane Borik. Od 21 delegata, koliko je bilo prisutno na glasanju, 20 je glasalo za, dok je jedan bio uzdržan.

Odmah nakon toga imenovan je novi Upravni odbor, na čiji je zahtjev klupska Skupština razriješila i direktora i ovlaštenog potpisnika Vladimira Brankovića.

