Borac u Bijeljini brani vrh: Zahtjevna i teška utakmica, moramo nastaviti u istom ritmu kao i do sada

Gostovanje Radniku u Bijeljini (srijeda, 16 časova), banjalučki Borac dočekuje na prvom mjestu Premijer lige BiH, gdje želi da se zadrži i nakon povratka iz Semberije.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Rezultati za vikend išli su Borcu naruku, pa Banjalučani 17. kolo Premijer lige BiH dočekuju na liderskoj poziciji. "Crveno-plavi" u srijedu od 16 časova igraće sa Radnikom u Bijeljini, gdje će nastojati da ostvare novi trijumf i zadrže prvo mjesto.

Šef stručnog štaba Vinko Marinović zadovoljan je trenutnim stanjem u ekipi. Nakon dvije pobjede identičnim rezultatom 2:1 protiv Širokog Brijega i Željezničara, atmosfera u taboru Borca je sjajna, pa u dobrom raspoloženju dočekuju sutrašnji duel u Semberiji.

"Približavamo se kraju prvog dijela prvenstva, pred nama je vanredno kolo od ove četiri preostale utakmice, a cilj nam je pokušamo osvojiti što više bodova kako bismo se zadržali na poziciji na kojoj smo sada. Sutrašnja utakmica protiv Radnika sigurno nam znači mnogo. Oni su jako čvrsta, izuzetno motivisana ekipa i to su pokazali do sada, pogotovo na domaćem terenu jer su od maja izgubili samo jednu utakmicu, nedavno protiv Zrinjskog. Očekuje nas zahtjevna i teška utakmica u svakom pogledu, a nadam se da će uslovi za igru biti koliko-toliko dobri", rekao je Marinović u najavi dvoboja sa Bijeljincima.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Iako je Radnik u donjem dijelu tabele, odlikuje ga veoma čvrsta igra i rijetko prepušta protivnicima bodove kada igra na Gradskom stadionu u Bijeljini.

"Vjerujem da nas čeka utakmica sa mnogo duel-igre, osvajanja dugih lopti, a mi ćemo pokušati da nametnemo svoj stil igre, da pokušamo držati utakmicu pod našom kontrolom. Moramo biti skoncentrisani, pogotovo u odbrani, kako bismo onemogućili protivnika na stvara prilike. S druge strane, mi moramo biti konkretni u završnici, a bitno je da ekipa pokazuje dobar mentalitet. Moramo nastaviti ovako u narednim utakmici, kako bismo ovaj dio prvenstva završili onako kako smo planirali", naglasio je Marinović.

On i dalje ne može da računa na Terzića, Karolinu i Vukovića, dok su pod upitnikom Jakšić i Jojić.

"Imamo određenih problema, ali znamo da će igrači koji budu igrali dati sve od sebe", dodao je trener "crveno-plavih".

Nakon Radnika, Borac će do kraja godine igrati protiv Posušja, Rudar Prijedora i Zrinjskog.

PREMIJER LIGA BIH - 17. KOLO:

Utorak:

Velež - Sarajevo (18.30)

Srijeda:

Rudar Prijedor - Zrinjski (13.00)

Radnik - Borac (16.00)

Željezničar - Široki Brijeg (18.30)

Četvrtak:

Posušje - Sloga (16.00)



