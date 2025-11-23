Nestvarna serija Borca traje! Ludi preokret u 95. minutu, za 12. uzastopnu pobjedu protiv Širokog Brijega!

Nevjerovatan preokret Borca protiv Širokog Brijega na "Pecari".

Činilo se da će seriji Borčevih pobjeda protiv Širokog Brijega doći kraj, a onda je na "Pecari" viđen veliki preokret. "Crveno-plavi" imali su 11 uzastopnih trijumfa u duelima sa Širokobriježanima, večeras su bili prvo na rubu poraza, zatim su imali bod u džepu, a na kraju kući odnijeli sva tri!

Amer Hiroš pogodio je mrežu sjajnog Renata Josipovića u 95. minutu, pa su banjalučki "crveno-plavi" zabilježili 12. pobjedu u nizu protiv Širokog Brijega.

ŠIROKI BRIJEG - BORAC 1:2 (0:0)

/M. Stanić 51 - Grahovac 79, Hiroš 90+5/

Tim Vinka Marinovića stvorio je veliki broj prilika u prvih 45 minuta, ali one su ostale neiskorištene. Već u 3. minutu zatresla se mreža domaćih, ali je gol Luke Juričića poništen zbog ofsajda u kojem se našao Damir Hrelja na početku akcije.

Uslijedio je veliki pritisak "crveno-plavih", iz minuta u minut su prijetili, ali fenomenalno veče imao je golman Širokog Brijega. Izveli su Banjalučani čak deset kornera u prvom poluvremenu, ali mreže se nisu tresle.

Početkom drugog poluvremena stvari su se promijenile. Domaći su preuzeli inicijativu i odmah prvu pravu priliku pretvorili u vođstvo. Mato Stanić pogodio je glavom, dugo se gledao snimak, ali je ustanovljeno da je Sebastijan Erera ostao kao posljednji igrač odbrane i gol je priznat.

Djelovali su gosti u tim trenucima potpuno bezidejno, nisu igrali ni izbliza kao u prvom dijelu, ali se Borčevi igrači ipak nisu predali. Luka Juričić nije mogao do 12. ovosezonskog gola, iako je u 78. minutu imao idealnu priliku za to. Nakon poništenog gola sa početka meča, u finišu je promašio penal, ali srećom po njega na loptu je natrčao Srđan Grahovac i donio svom timu izjednačenje.

Nastavili su Banjalučani sa pritiskom, a onda je u petom minutu nadoknade Amer Hiroš nekako uspio da progura loptu kroz veliki broj igrača i savlada večeras odličnog Josipovića.

Borac se ovim trijumfom ponovo približio Zrinjskom na dva boda zaostatka, a u narednom kolu ugostiće Željezničar.







