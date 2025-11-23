Nevjerovatan preokret Borca protiv Širokog Brijega na "Pecari".
Činilo se da će seriji Borčevih pobjeda protiv Širokog Brijega doći kraj, a onda je na "Pecari" viđen veliki preokret. "Crveno-plavi" imali su 11 uzastopnih trijumfa u duelima sa Širokobriježanima, večeras su bili prvo na rubu poraza, zatim su imali bod u džepu, a na kraju kući odnijeli sva tri!
Amer Hiroš pogodio je mrežu sjajnog Renata Josipovića u 95. minutu, pa su banjalučki "crveno-plavi" zabilježili 12. pobjedu u nizu protiv Širokog Brijega.
ŠIROKI BRIJEG - BORAC 1:2 (0:0)
/M. Stanić 51 - Grahovac 79, Hiroš 90+5/
Nestvarna serija Borca traje! Ludi preokret u 95. minutu, za 12. uzastopnu pobjedu protiv Širokog Brijega!
Tim Vinka Marinovića stvorio je veliki broj prilika u prvih 45 minuta, ali one su ostale neiskorištene. Već u 3. minutu zatresla se mreža domaćih, ali je gol Luke Juričića poništen zbog ofsajda u kojem se našao Damir Hrelja na početku akcije.
Uslijedio je veliki pritisak "crveno-plavih", iz minuta u minut su prijetili, ali fenomenalno veče imao je golman Širokog Brijega. Izveli su Banjalučani čak deset kornera u prvom poluvremenu, ali mreže se nisu tresle.
Početkom drugog poluvremena stvari su se promijenile. Domaći su preuzeli inicijativu i odmah prvu pravu priliku pretvorili u vođstvo. Mato Stanić pogodio je glavom, dugo se gledao snimak, ali je ustanovljeno da je Sebastijan Erera ostao kao posljednji igrač odbrane i gol je priznat.
Djelovali su gosti u tim trenucima potpuno bezidejno, nisu igrali ni izbliza kao u prvom dijelu, ali se Borčevi igrači ipak nisu predali. Luka Juričić nije mogao do 12. ovosezonskog gola, iako je u 78. minutu imao idealnu priliku za to. Nakon poništenog gola sa početka meča, u finišu je promašio penal, ali srećom po njega na loptu je natrčao Srđan Grahovac i donio svom timu izjednačenje.
Nastavili su Banjalučani sa pritiskom, a onda je u petom minutu nadoknade Amer Hiroš nekako uspio da progura loptu kroz veliki broj igrača i savlada večeras odličnog Josipovića.
Borac se ovim trijumfom ponovo približio Zrinjskom na dva boda zaostatka, a u narednom kolu ugostiće Željezničar.
KRAJ!
Pobjeda Borca, 12. u nizu protiv Širokog Brijega!
90+5' - GOOOL! Vodi Borac!
Hiroš pogađa, preokret Borca!
90' - Šest minuta nadoknade
Kao i u prvom dijelu, što znači da će večerašnji susret trajati više od 100 minuta.
90' - Izmjena u Borcu
Perić je zamijenio Savića.
88' - Sreća za Široki Brijeg!
Malo je falilo da od junaka Josipović postane tragičar. Okliznuo se kod jedne povratne lopte, ali srećom po njega "proklizao" je i Hiroš, koji nije stigao do lopte i opasnost je otklonjena.
Sam finiš meča, i dalje je 1:1.
87' - Ponovo Josipović
Sjajno brani Josipović večeras, ponovo je izašao kao pobjednik iz duela sa Juričićem. Ništa ne polazi za rukom najboljem strijelcu lige.Izvor: Promo/NK Široki Brijeg
84' - Dvostruka izmjena
Posavac izlazi, kao i Bajkuša. Ulaze Tomić i Perko kod Širokog Brijega.
81' - Pritisak Borca
Traje pritisak gostiju nakon izjednačenja, Čavićev šut je izblokiran.
79' - GOOOL! Neriješeno je!
Borac nije uspio da iskoristi penal! Šut Juričića odbranio je Josipović, ali je na loptu pritrčao Grahovac i konačno zatresao mrežu sjajnog čuvara mreže Širokobriježana.
78' - Penal za Borac!
Dileme nije bilo, Marić je igrao rukom, biće penal za goste.
VAR!
Gledaće sudija Ljajić ovu situaciju.
77' - Brani Josipović, u Borcu traže penal
Konačno prilika za Borac u nastavku, Josipović je uspio da odbrani šut Saničanina, ali su gosti reklamirali igranje rukom Marića i tražili penal.
70' - Izmjene i u Borcu
I Marinović se odlučio na izmjene. Čavić i Hiroš umjesto Hrelje i Ogrineca u posljednjih 20 minuta meča.
69' - Treća izmjena u Širokom Brijegu
Pranjić izlazi, Bašić u igri.
67' - Žuti karton i za Ereru
Dobar prodor Posavca po desnoj strani, Ereri nije preostalo ništa drugo nego da ga sruši i zaradi žuti karton.
62' - Suprotna slika na terenu
Za razliku od prvog poluvremena, kada smo gledali dominaciju Borca, Široki Brijeg je sada bolji tim.
59' - Prvi žuti karton
Prva javna opomena na utakmici nakon sat vremena igre. "Požutio" je Marsinjo, koji zbog ovog kartona neće biti na raspolaganju Širokobriježanima u duelu sa Sarajevom.
51' - GOOOL! Široki Brijeg vodi!
Kažnjeni su svi promašaji Borca iz prvog poluvremena. Široki Brijeg je poveo golom Mate Stanića!
Iako je prvobitno gol poništen, nakon VAR provjere ustanovljeno je da ofsajda nije bilo, Erera nije istrčao na vrijeme, tako da domaći sada imaju gol prednosti.
49' - Bez uzbuđenja u nastavku
46' - Počelo je drugo poluvrijeme
U timu Borca nema izmjena.
Nova izmjena u timu domaćina
Lukić je na poluvremenu zamijenio Delića.
Kraj prvog poluvremena
Početni rezultat 0:0 nakon prvih 45 minuta.
45+4' - Deseti korner Borca
Nižu se prilike, "crveno-plavi" ponovo su u "krilu" rivala, ali nema opasnosti nakon desetog kornera za goste.
45' - Šest minuta nadoknade
43' - Još jednom Josipović
Ogrinec se našao pred golom domaćih, ali nije najbolje zahvatio loptu, reagovala je i odbrana "plavo-bijelih", pa ju je Josipović još jednom pokupio bez problema.
42' - Finiš prvog dijela
Sve je izvjesnije da će prvo poluvrijeme biti okončano bez golova, iako nas sigurno očekuje nekoliko minuta nadoknade vremena zbog dugog gledanja VAR snimka kod poništenog gola Borca.Izvor: Promo/NK Široki Brijeg
38' - Devet kornera Borca
Banjalučani su konstantno u i oko šesnaesterca Širokog Brijega, izveli su već devet kornera, ali šta to vrijedi kada nema golova.
35' - Nezadovoljni domaći
Domaća publika nezadovoljna je izdanjem Širokobriježana, pa se sve češće čuju zvižduci i negodovanje sa tribina. Međutim, iako su Banjalučani bolji, dominiraju, stvaraju prilike, za sada su bez realizacije.
31' - Prijeti Juričić, ishod je isti
Juričić je ovaj put zaprijetio glavom, Josipović opet siguran. Ostaje 0:0, iako je Borac dominantan na "Pecari".
30' - Šansa za šansom
Josipović je za sada prvo ime susreta. Golman Širokobriježana ukrotio je još jedan pokušaj - ovaj put Ogrineca iz velike daljine.Izvor: Promo/NK Široki Brijeg
28' - I dalje nema gola
Grahovac je sada izborio korner, a nakon udarca iz ugla u šansi je bio Saničanin, međutim ni on nije uspio da pogodi cilj.
25' - Borac previše promašuje!
Nova šansa za Borac, najbolja u dosadašnjem toku meča. Ogrinec je bio u prilica da konačno matira Josipovića, ali se ispriječio Musa i sjajnim uklizavanjem sačuvao gol domaćih.
21' - Pokušava i Erera
Još jedan neiskorišten napad Borca. Prilika je sada bila za Ereru, ali mreže i dalje miruju. Odlična odbrana Josipovića nakon sjajnog šuta Kolumbijca.Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka
19' - Povreda Patrika Stanića
Problemi za domaće, Patrik Stanić je povrijeđen u ranoj fazi susreta i trener Širokog Brijega Dean Klafurić morao je da reaguje. Na terenu je Brazilac Marsio Velasko Rodrigez - Marsinjo.
15' - Borac kontroliše igru
"Crveno-plavi" imaju posjed, stvaraju prilike, sada je i Hrelja pokušao, ali nema promjene rezultata. Izblokiran je njegov šut i Josipović je lako uhvatio loptu.
12' - Savić preko gola
Još jedna lijepa akcija gostiju, ovaj put po lijevoj strani. Erera je uputio nezgodan centaršut, zamalo da lopta prevari Josipovića, koji je uspio da nakratko izbaci loptu. Hrelja je zatim uposlio Savića, koji je na kraju uputio šut ka golu Širokog Brijega, ali nije bio precizan. Odlazi lopta preko gola.Izvor: Promo/NK Široki Brijeg
7' - Poništen gol
Ništa od vođstva Borca, ipak. Hrelja je bio u ofsajdu, pa gol Juričića neće biti priznat. Ostaje 0:0.
4' - VAR!
Čeka se provjera iz VAR sobe, da li je u pitanju nedozvoljena pozicija?
3' - GOOOL!!! Borac već vodi!
Praktično prvi napad na utakmici i odmah gol!
Borac je do prednosti stigao nakon tečne akcije koja je prethodila korneru sa desne strane. Jojić je uputio centaršut iz ugla, Širokobriježani su uspjeli da se odbrane, a onda je Hrelja uposlio Juričića koji pogađa za 0:1.
Veoma slaba posjeta
Mali broj gledalaca došao je da uživo isprati duel Širokog Brijega i Borca.
1' - Počela je utakmica
Bez snijega na "Pecari"
Za razliku od sjevernijih dijelova BiH, gdje su zbog snijega odgođene brojne utakmice, u Hercegovini nema snježnih padavina, pa će igrači Širokog Brijega i Borca imati veoma dobre uslove za igru na "Pecari".
SASTAVI:
- Široki Brijeg: Josipović, Pranjić, Marić, Bajkuša, Delić, M. Stanić, Posavac, Černjak, Musa, Jelavić, P. Stanić. Trener: Dean Klafurić.
- Borac: Jurkas, Saničanin, Juričić, Hrelja, Grahovac, Erera, Jojić, Rogan, Jakšić, Savić, Ogrinec. Trener: Vinko Marinović.
Ljajić na centru
Današnji arbitar na derbiju 15. kola bh. prvenstva biće Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomagaće mu Damir Lazić (Brčko) i Arnel Novalić (Doboj-Istok).
Zrinjski na "plus pet"
Trenutno vodeći tim Premijer lige BiH je aktuelni šampion Zrinjski. Mostarci su svoj meč 15. kola odigrali još u petak, kada su kao gosti savladali Radnik u Bijeljini 2:0.Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar
Tabela
Trenutno stanje na tabeli Premijer lige BiH:
Borac u seriji
Borac je u nevjerovatnoj seriji u duelima sa Širokim Brijegom. Banjalučani su slavili na posljednjih 11 prvenstvenih mečeva, a Široki Brijeg od septembra 2022. ne zna za trijumf protiv "crveno-plavih". Ne samo da tim sa "Pecare" nije uspio da slavi, nego nije upisao ni bod u tih 11 susreta.
Dobro došli u MONDO prenos uživo
Duel na "Pecari" počinje u 17.15, a sudiće ga sarajevski arbitar Nihad Ljajić.
UKRATKO
- Široki Brijeg - Borac 1:2
