Zvanično: Bez fudbala na "Grbavici"

Odgođen duel Željezničara i Sloge.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Upkkos velikim naporima, u Željezničaru nisu uspjeli da osposobe teren na "Grbavici" za igru, pa duel sa Slogom neće biti odigran u predviđenom terminu večeras od 18.30.

Snijeg je danas stvorio probleme širom BiH, odgođene su prvoligaške utakmice, a planirano je da danas budu odigrana dva susreta 15. kola Premijer lige BiH.

Ipak, za razliku od meča u Prijedoru, gdje je Rudar Prijedor nakon preokreta stigao do trijumfa protiv Sarajeva (2:1), u glavnom gradu BiH nije bilo uslova za igru, tako da će Takmičarska komisija BiH donijeti odluku o novom terminu, ukoliko se ne steknu uslovi da on bude odigran u naredna 24 časa.

Iako su u Željezničaru očekivali snijeg i dan ranije prekrili teren najlonom, intenzitet padavina bio je prejak, zbog čega je bilo onemogućeno adekvatno čišćenje terena i susret je morao da bude odgođen.



