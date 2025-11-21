Trener Radnika “prozvao” sudiju Irfana Peljtu: Situacija kod prvog gola Zrinjskog dosta diskutabilna

Šef stručnog štaba Radnika Duško Vranešević bio je razočaran rezultatom, ali ne i igrom svog tima, nakon poraza 2:0 od Zrinjskog na otvaranju 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Semberci su doživjeli prvi domaći poraz ove sezone i to od lidera Zrinjskog, koji je pogocima Slobodana Jakovljevića i Mateja Šakote stigao do sva tri boda po kišom i snijegom natopljenom terenu Gradskog stadiona u Bijeljini.

Vranešević se u izjavi za “Arenu Sport” složio sa kolegom iz Zrinjskog Igorom Štimcem o teškim uslovima za igru.

“Jako teški uslovi danas - i teren i vrijeme. Gledaoci mogu biti zadovoljni prikazanim od obje ekipe”, rekao je Vranešević.

Priznao je da je Zrinjski od početka nametnuo tempo i da je meč odlučila dekoncentrisanost njegovig igrača kod primljenih pogodaka.

“Zrinjski se od početka nametnuo i imao inicijativu, ali bez nekih šansi. Mi smo dobro rješavali te situacije, pogotovo veliki broj centaršuteva. Znali smo da će prekid i jedna dekoncentracija odlučiti utakmicu.”

Jedan od prelomnih momenata desio se početkom drugog poluvremena kada su poslije kornera gosti stigli do prednosti, ali trener Radnika nije siguran da je lopta cijelim obimom prešla gol-liniju.

“Napravili smo jednu dekoncentraciju i moram reći da je situacija izgledala dosta diskutabilno. Pogledaćemo još jednom šta se tačno desilo”, dodao je Vranešević, očigledno nezadovoljan odlukom sarajevskog arbitra Irfana Peljte i njegovih kolega iz VAR sobe.

Radnik je potom krenuo agresivnije i, prema njegovoj ocjeni, bio bolji rival u završnih 15-20 minuta.

“Imali smo zicer (Luke) Čumića, još neke situacije preko (Emanuela) Črnka. Mislim da smo zaslužili gol. Na kraju stigla je kazna - primili smo i drugi pogodak nakon kontre”, naglasio je trener semberske ekipe

Ipak, Vranešević ništa nije zamjerio svojim igračima.

“Nemam šta da zamjerim ekipi. Dali su maksimalan napor. Idemo dalje, okrećemo se narednim izazovima”, zaključio je on.

U narednom kolu, Radnik igra protiv Sloge u Doboju.

