Trener Širokog Brijega pred duel sa Borcem: Nakon pauze, često dolazi do čudnih i neobičnih rezultata

Trener Širokog Brijega pred duel sa Borcem: Nakon pauze, često dolazi do čudnih i neobičnih rezultata

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Derbi 15. kola Premijer lige BiH u nedjelju od 17.15 časova na "Pecari" igraju Široki Brijeg i Borac.

Dean Klafurić, trener NK Široki Brijeg Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Dean Klafurić u nedjelju od 17.15 časova na "Pecari" pokušaće sa svojim Širokim Brijegom da prekine crni niz protiv Borca. Naime, Banjalučani su slavili u svih 11 prethodnih odmjeravanja snaga sa Širokobriježanima, pa se u taboru hercegovačkog tima spremaju da prekinu tu lošu tradiciju.

I jedni i drugi iskoristili su novembarsku reprezentativne pauze kako bi se što bolje spremili za derbi 15. kola Premijer lige BiH.

"Nakon reprezentativne pauze, dolazi nam Borac, a iskustvo nam govori da često dolazi do čudnih i neobičnih rezultata i promjena forme ekipa nakon prekida takmičenja. Borac je, uz Zrinjski, vodeći na tabeli. Prije ove pauze, bili su u blagom padu forme u odnosu na početak sezone. Sigurno se radi o ponajboljem sastavu u našoj ligi, što pokazuju svojim prezentacijama na terenu i, na kraju, rezultatima", rekao je Klafurić u najavi meča.

Ipak, vjeruje u svoju ekipu. Kako je istakao, u taboru Širokobriježana vlada izuzetna atmosfera, a raduje ga i činjenica što na raspolaganju ima skoro sve igrače.

"Mene kao trenera, s druge strane, veseli izvanredna radna atmosfera u mojoj ekipi, gdje igrači sa radošću, zadovoljstvom i poniznošću odrađuju treninge, tako da nam je to zalog optimizmu za ovu utakmicu, kao i činjenica da su svi zdravi i redovno treniraju", dodao je Klafurić, uz informaciju da jedino Sesar zbog suspenzije ne konkurište za utakmicu sa Borcem.

PREMIJER LIGA BIH - 15. KOLO:

Petak:

Radnik - Zrinjski (16.00)

Subota:

Rudar Prijedor - Sarajevo (16.00)
Željezničar - Sloga (18.30)

Nedjelja:

Posušje - Velež (15.00)
Široki Brijeg - Borac (17.15)



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Borac NK Široki Brijeg Premijer liga BiH Dean Klafurić

