Nastavlja se Premijer liga BiH: Zrinjski u Bijeljini, Široki Brijeg dočekuje Borac

Od petka do nedjelje na rasporedu je 15. kolo Premijer lige BiH.

Poslije reprezentativne pauze u kojoj su "zmajevi" osigurali plasman u baraž za Mundijal 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, nastavlja se Premijer liga Bosne i Hercegovine utakmicama 15. kola.

Utakmice 15. kola Premijer lige BiH igraju se od petka do nedjelje, a kolo će otvoriti mostarski Zrinjski, lider prvenstva, gostovanjem u Bijeljini ekipi Radnika. Taj meč igra se na Gradskom stadionu s početkom u 16 časova.

Dva duela biće odigrana u subotu i to u Prijedoru, gdje će od 16 časova gostovati Sarajevo, odnosno sarajevskoj "Grbavici", gdje će Željezničar dočekati dobojsku Slogu (18.30).

Za nedjelju su ostavljene takođe dvije utakmice, od 15 časova Velež će odmjeriti snage sa Posušjem na stadionu "Mokri dolac", dok je posljednji meč kola zakazan za 17.15 sati na širokobriješkoj "Pecari", gdje dolazi drugoplasirani Borac iz Banjaluke.

PREMIJER LIGA 15. KOLO

Petak

Radnik - Zrinjski (16.00)

Subota

Rudar Prijedor - Sarajevo (16.00)

Željezničar - Sloga (18.30)

Nedjelja

Posušje - Velež (15.00)

Široki Brijeg - Borac (17.15)







