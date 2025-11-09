Preokret u Mostaru: Željezničar katastrofalnim greškama poklonio pobjedu Zrinjskom

Imali su fudbaleri iz Sarajeva prednost nakon prvih 45 minuta, ali su u nastavku olako dozvolili rivalu da dođe do preokreta i slavlja.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Preokretom u drugom poluvremenu, fudbaleri Zrinjskog slavili su protiv Željezničara 2:1 (0:1) u 14. kolu Premijer lige BiH, te tako iskoristili poraz Borca od Sarajeva (0:1) i preuzeli vrh tabele.

Sarajlije su praktično poklonile pobjedu domaćinu, jer su nakon prvih 45 minuta imale prenost, a onda neshvatljivim greškama omogućili rivalu da postigne dva gola i dođe do slavlja.

ZRINJSKI - ŽELJEZNIČAR 2:1 (0:1)

/Bilbija 52, Mikić 76 - Rakić 21/

U 21. minutu gosti su poveli. Lagumdžija i Odinaka razmijenili su pas, uslijedilo je ubacivanje za Rakića, koji iz peterca pogađa za vođstvo "plavih".

Pet minuta kasnije Bilbija je imao priliku da izjednači, ali kapiten Mostaraca nije bio precizan. Nedugo zatim probao je i Šakota, ali Muftić odlično brani, pa su gosti na odmor otišli s golom prednosti.

"Plemići" su do izjednačenja stigli u 52. minutu. Veoma loše reagovala je odbrana Željezničara nakon kornera domaćih, lopta je nakon pravog karambola u petercu Sarajlija došla do Bilbije, a kapiten Zrinjskog ne propušta priliku i trese mrežu rivala za 1:1.

Greška Sarajlija kumovala je i drugom golu domaćin. Krenuli su Mostarci ofanzivno u drugom poluvremenu i do preokreta stigli u 76. minutu. Lopta je ispala golmanu Muftiću nakon centaršuta Šakote, a ovaj poklon znao je da iskoristi Mikić i pogodi za 2:1.

Imali su igrači Željezničara dvije solidne prilike u finišu da se vrate u meč, ali Peišoto i Karamarko nisu bili dovoljno precizni i ostalo je 2:1.

ZRINJSKI: Ljubić, Mamić (40. Memija), Jakovljević, Mašić, Vranjković, Savić, Đurasek (46. Surdanović), Ivančić (60. Mikić), Šakota, Ćuže (60. Majić), Bilbija (83. Filipović). Trener: Igor Štimac.

Muftić, Odinaka, Šukilović, Karamarko, Alić, Erik, Lagumdžija, Cvetanovski, Pejić (73. Milošević), Jaganjac, Rakić. Trener: Admir Adžem.

PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:

Rudar Prijedor - Posušje 1:0 (0:0)

/Ronkal 90+6/

Velež - Radnik (17.30)

Odigrano u subotu:

Sloga - Široki Brijeg 0:0

Sarajevo - Borac 1:0 (1:0)

/Bralić 17/



