Sarajevo i Borac sastaju se u 14. kolu na najvećem bh. stadionu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jedan od najvećih derbija bh. fudbala igra se večeras na Koševu.

Najveći stadion u Bosni i Hercegovini biće poprište duela između Sarajeva i Borca, koji počinje u 18.30 časova. Večerašnji domaćin je u ovom trenutku petoplasirani, uz 18 bodova i meč manje u odnosu na crveno-plave, koji su sa 28 bodova predvodnici premijerligaškog karavana.

