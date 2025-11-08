Sarajevo i Borac sastaju se u 14. kolu na najvećem bh. stadionu.
Jedan od najvećih derbija bh. fudbala igra se večeras na Koševu.
Najveći stadion u Bosni i Hercegovini biće poprište duela između Sarajeva i Borca, koji počinje u 18.30 časova. Večerašnji domaćin je u ovom trenutku petoplasirani, uz 18 bodova i meč manje u odnosu na crveno-plave, koji su sa 28 bodova predvodnici premijerligaškog karavana.
43' - I ponovo Banić...
Sada je golman Sarajeva odbranio udarac Jakšića i izbacio loptu u korner...
41' - Nova šansa za Savića!
Ponovo je Savić bio u odličnoj šansi, i ponovo je Banić izašao kao pobjednik!
40' - Prva javna opomena i za Sarajevo
Žuti karton dobio je Ignatkov.
39' - Prvi žuti karton na utakmici
Jakšića je zapisao arbitar Halkić.
39' - Banić brani udarac Savića!
Budi se Borac, sada je Savić šutirao sa desne strane nakon lijepe kombinacije svog tima, ali je Banić uspio to da odbrani.
33' - Spasilo se Sarajevo
Hrelja je šutirao sa ivice šesnaesterca, Banić je odbranio taj šut uz pomoć Bralića, koji je uspio da se snađe pred svojim golom i interveniše.
28' - Beganović pored gola
Prohujala je lopta pored lijeve stative gola Borca...
Niko nije izašao Beganoviću na šut, imali su mnogo sreće Banjalučani u ovoj situaciji...
27' - Sarajevo je izvelo već pet kornera
Borac, sa druge strane, još uvijek nije nijedan.
23' - Butić preko gola
Mujkić je prošao po lijevoj strani i odigrao povratnu loptu na 11 metara za Butića, koji je veoma loše šutirao.
17' - GOOOOL!
Sarajevo dolazi do prednosti na Koševu, strijelac je Bralić.
Izveo je bordo tim korner sa desne strane, a defanzivac Sarajeva je zahvatio loptu glavom i savladao Jurkasa.
Igrači Borca bili su mišljenja da je Bralić faulirao Saničanina u toj situaciji, ali je Halkić ipak pokazao na centar.
Sarajevo kontroliše posjed
75 naspram 25 posto, to je omjer u dosadašnjem toku utakmice.
13' - Izblokiran Beganović
Nova opasna situacija pred golom Borca, Beganović je šutirao iskosa sa desne strane, ali je odbrana Borca uspjela da ga izblokira u posljednji čas.
8'- Kakva odbrana Jurkasa!
Ostao je Ristovski sam pred golom Borca nakon kornera, šutirao, ali je mladi golman Borca uspio refleksno da odbrani taj udarac.
5' - Sjajna šansa za Borac!
Odlična situacija za crveno-plave, ali se Hrelja nije snašao.
Jojić je izveo slobodan udarac sa lijeve strane, lopta je stigla na suprotnu stranu do Hrelje, koji nije uspio da metar-dva od gola Sarajeva da je zahvati na željeni način...
1' - Počela je utakmica na Koševu
Minut ćutanja za Mladena Žižovića
Prije početka meča, minutom ćutanja je odata počast nedavno preminulom Mladenu Žižoviću.
Pojedini navijači Sarajeva, međutim, nisu ispoštovali minut ćutanja, već su tokom iste krenule prozivke na račun glavnog arbitra Harisa Halkića.
Igrači su na terenu
Predvođeni sudijom Harisom Halkićem, igrači dva tima izašli su na travnjak Koševa.
Trenutno stanje na tabeli
Za koga se odlučio Marinović?
Jurkas, Rogan, Saničanin, Berbić, Jakšić, Grahovac, Jojić, Savić, Hrelja, Hiroš, Juričić.
Startnih 11 Sarajeva!
Banić, Marudža, Mujkić, Gulijašvili, Mlinarić, Butić, Beganović, Bralić, Ristovski, Ignatkov, Cimirot.
Cvitanović hvali rivala
"Nadam se da će nam navijači pomoći u utakmici koja, po nas, dolazi u dobrom trenutku. Dolazimo iz dobrog niza koji treba nastaviti. Ali, čvrsto na zemlji pripremamo ovu utakmicu, kao i svaku do sada. Svjesni smo da igramo protiv vrlo, vrlo, vrlo ozbiljne ekipe, sa skupom izuzetno dobrih pojedinaca, stabilne i iskusne ekipe, mišićave... Međutim, to ne umanjuje našu želju, snagu i volju. Pozitivan sam, vjerujem u svoju ekipu, da ćemo biti pravi, hrabri i dati sve od sebe", nahvalio je strateg Sarajeva Mario Cvitanović večerašnjeg rivala.Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia
Marinović u problemima
"Vraća nam se Saničanin, nemamo Ereru, imamo i neke igrače koji su bolesni, tako da nećemo moći da računamo na njih, ali sve u svemu, igrači koji budu nastupili sigurno da će dati maksimum da ostvare pozitivan rezultat. Karolina ima jednu povredu koljena, vidjećemo kada će moći. Nećemo moći računati na Perića i na Čavića, imali smo problema sa Zorićem, tako da ćemo vidjeti da li će biti spreman. Naš najveći problem su krilne pozicije gdje nam je ostalo samo Hrelja, tako da smo jednostavno tu i uskraćeni sa igračima i onda moramo nekako da se prilagodimo toj situaciji", govorio je trener Borca Vinko Marinović o kadrovskim problemima pred večerašnji meč.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 18.30 časova.
Bravo Vinko i Milko, očajno kao i što smo očekivali, mogla je trica biti do sad! Niti imamo igre, niti kontrole, nismo centra prešli! Bravo uprava..