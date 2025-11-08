Mario Cvitanović odjavio je susret sa Borcem, u kojem je njegov tim trijumfovao rezultatom 1:0.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva trijumfovali su nad Borcem rezultatom 1:0 u derbiju 14. kola Premijer lige BiH.

Bila je ovo prva pobjeda bordo tima nad crveno-plavima na Koševu još od oktobra 2022. godine, a do tri boda stigao je pogotkom Slavka Bralića iz 17. minuta.

"Naravno da smo presrećni, s obzirom na to kako se utakmica odvijala i kako smo je odigrali. Moram da čestitam igračima, pridržavali su se apsolutno svega što smo dogovorili i što smo pripremali cijele ove sedmice. Prvih pola sata je možda i najboljih pola sata otkako sam u klubu i to je model po kojem treba da igramo. Rekao sam i u najavi utakmice da nas čeka najteži protivnik, najkompleksnija utakmica. Mislim da se to i pokazalo. Rekao sam na sastanku igračima da je ključ da 'ukrademo' igru Borcu i to smo u prvih pola sata jako dobro radili. Imali smo jako dobrih stvari, bilo je fantastično", rekao je za TV Arena sport trener Sarajeva Mario Cvitanović, nastavivši:

"Nakon pola sata malo smo pali, čak je i Cimirot osjetio bol u zadnjoj loži. Tu smo se malo povukli, malo smo pali, nismo imali dobar pritisak na igrača. Jednostavno smo puštali njihove vezne igrače da preduboko dolaze, da se izvlače i dobiju određene situacije. U drugom poluvremenu smo ponovo krenuli jako dobro, opet smo se postavili i zatvorili prilaze koji su bili otvoreni u tih 15 minuta u prvom poluvremenu. Imali smo kasnije 3-4 tranzicije, šteta što nismo postigli još jedan gol, međutim apsolutno čestitke svim igračima koji su igrali, koji nisu igrali i koji su bili na tribinama. Ova pobjeda je i za njih."

Vidi opis "Ovo nisu igrači, već tigrovi!" Trener Sarajeva poslije trijumfa nad Borcem: Aplauz navijača? Zaslužili smo ga! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 10 / 10

Ovo danas nisu bili igrači, već tigrovi – pohvalio je bivši trener Dinama svoje izabranike.

"Pljesak navijača, zaslužili smo ga. Ovo je bio prvi put do sada da smo zaslužili aplauz navijača. Ovo je nešto za šta se živi, ovo ne može niko da plati i to je samo podstrek da idemo dalje. Sad nam ide reprezentativna pauza od dvije sedmice, odmorićemo se malo, a onda ćemo krenuti u naš ustaljeni program. Vjerovatno ćemo tokom naredne sedmice odigrati jednu prijateljsku utakmicu, ali sve u svemu, jako sam zadovoljan. Znamo gdje smo bili, znamo gdje smo i znamo gdje hoćemo da dođemo. Samo nam dajte mir i rad i mislim da će na kraju cjelokupna energija presuditi", istakao je Cvitanović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)