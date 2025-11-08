Igor Štimac pred Željezničar: "Žrtvovali smo Evropu za svježe noge - sutra hoću ratnike"

Trener Zrinjskog Igor Štimac najavio je derbi protiv Željezničara na stadionu "Pod Bijelim Brijegom (15.15) u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Screenshot

Nakon teškog poraza u Konferencijskoj ligi od Dinama Kijeva u Lublinu (6:0), Štimac je otvoreno priznao da je namjerno "žrtvovao" evropsku utakmicu kako bi sačuvao snagu za domaće prvenstvo.

"Svaka utakmica nam je derbi jer svaka nosi tri boda. O Želji smo razmišljali još prije odlaska u Poljsku. Dobro smo vagali šta je važnije - nismo mogli dobiti odgađanje meča, pa smo morali reagovati u Lublinu. Težak rezultat smo proživjeli, ali sačuvali smo puno svježih nogu za prioritet", rekao je trener "plemića".

Štimac se izvinio navijačima koji su putovali u Poljsku.

"Iskreno izvinjenje našim vjernim navijačima - doživjeli su neugodan poraz, ali prvo poluvrijeme je bilo optimistično. Mladići su bili rastrčani i dosljedni. U drugom smo se raspali, ali to nas ne smije poljuljati."

Hrvatski stručnjak je jasno stavio do znanja da nema opravdanja u nedjeljnom meču.

"Spremni dočekujemo Želju. Sutra hoću da vidim ratnike - svježe, odgovorne, spremne za rat ako bude trebalo. Nova tri boda!"

Štimac je priznao da je Željezničar jedina ekipa koja je ove sezone savladala Zrinjski, ali je stavio tu utakmicu u kontekst.

"Došla nam je nakon mentalnog pražnjenja u Evropi. Imali smo rotacije, kontrolisali smo igru, ali nas prati neefikasnost u zadnjoj trećini i slabe reakcije na kontranapade. Sada će biti druga priča - opasna krila Želje neće biti problem."

Na pitanje kako diže ekipu nakon poraza, Štimac je bio jasan.

"Digli smo je odmah nakon utakmice. Ja preuzimam punu odgovornost za Lublin - to je bila moja odluka. Igrači su odradili koliko sam tražio. Oni ne trebaju brinuti o rezultatu - samo da izvršavaju zadatke i brane boje kluba. Ovo je nova utakmica, ulazimo s punim samopouzdanjem."

Za kraj, Štimac je imao poruku plavima...

"Kako god Željo došao - defanzivno ili otvoreno - dolaze na naš teren. Mi se moramo ponašati šampionski, autoritativno, sa samopouzdanjem. Igrajte svoju utakmicu!", zaključio je strateg ekipe iz Mostara, koja će u nedjelju zbog poraza Borca u Sarajevu (1:0), imati priliku da eventualnom pobjedom preuzme lidersku poziciju na tabeli Premijer lige BiH.

(MONDO)