POLUVRIJEME: Da li ćemo nakon 4 godine vidjeti gol u duelu Rudara i Posušja?

Da li je na pomolu četvrti uzastopni međusobni susret Rudar Prijedora i Posušja bez pogodaka?

Prvu utakmicu nedjeljnog programa 14. kola Premijer lige BiH igraju Rudar Prijedor i Posušje, na Gradskom stadionu u Prijedoru.

Poslije prvog poluvremena duela dva tima koja su u zoni ispadanja, pogodaka nema, baš kao što ih nije bilo ni u posljednja tri odmjeravanja snaga ova dva tima.

Mreže su se, u duelima "rudara" i Posušaka, posljednji put tresle 12. septembra 2021. godine, kada su prijedorski "žuto-plavi" trijumfovali rezultatom 3:0 pred domaćom publikom. Tada su strijelci za Prijedorčane bili Demir Jakupović, Nemanja Pekija i Džozef Amoa.

Nije mnogo toga viđeno tokom prvih 45 minuta, tek po jedna opasna situacija pred oba gola.

Prvi su u današnjem meču, u 14. minutu, zaprijetili izabranici Perice Ognjenovića. Nakon što je Soldo pogriješio, lopta je stigla do Grbića, koji je sa 17-18 metara šutirao visoko preko prečke gola Posušja.

Ekipa Darija Bašića uzvratila je četiri minuta kasnije. Gutijerez je bio u prodoru po lijevoj strani, ali mu je Hanuljak startom oduzeo loptu. Uslijedilo je dodavanje za Raužana, koji je potom asistirao Čuiću, poslije čijeg je šuta lopta prohujala pored stative.

Hanuljak se, inače, prilikom tog starta i povrijedio, pa je nedugo kasnije morao da izađe iz igre i mjesto na terenu prepusti Kukavici.

