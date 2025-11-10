logo
Zrinjski predstavio novog golmana: U Mostar došao mladi reprezentativac Hrvatske

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bivši golman Osijeka pojačaće konkurenciju u mostarskom klubu.

Tin Sajko novi golman Zrinjskog Izvor: HŠK Zrinjski

Dan nakon što je trijumfovao nad Željezničarom (2:1) i preuzeo prvo mjesto na tabeli, Zrinjski je predstavio novog golmana.

Konkurenciju među stativama pojačaće Tin Sajko (2004.), rođen u Koprivnici, koji u tabor aktuelnog šampiona BiH stiže kao slobodan igrač. Posljednji angažman imao je u Rudešu, gdje je stigao početkom 2025. godine, nakon što je više od šest godina bio član Osijeka.

Sajko je nastupio za sve mlađe selekcije hrvatske reprezentacije, a posljednji nastup upisao je u junu ove godine za mladu reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Republike Irske.

Tin Sajko je sa Zrinjskim dogovorio saradnju do kraja aktuelne sezone, uz opciju produžetka do 2027. godine.

(mondo.ba)

