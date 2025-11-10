Zrinjski predstavio novog golmana: U Mostar došao mladi reprezentativac Hrvatske

Bivši golman Osijeka pojačaće konkurenciju u mostarskom klubu.

Izvor: HŠK Zrinjski

Dan nakon što je trijumfovao nad Željezničarom (2:1) i preuzeo prvo mjesto na tabeli, Zrinjski je predstavio novog golmana.

Konkurenciju među stativama pojačaće Tin Sajko (2004.), rođen u Koprivnici, koji u tabor aktuelnog šampiona BiH stiže kao slobodan igrač. Posljednji angažman imao je u Rudešu, gdje je stigao početkom 2025. godine, nakon što je više od šest godina bio član Osijeka.

Sajko je nastupio za sve mlađe selekcije hrvatske reprezentacije, a posljednji nastup upisao je u junu ove godine za mladu reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Republike Irske.

Tin Sajko je sa Zrinjskim dogovorio saradnju do kraja aktuelne sezone, uz opciju produžetka do 2027. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)