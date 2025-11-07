Igor Štimac preuzeo odgovornost za debakl u Poljskoj: “Moramo biti jaki i podignuti se iz ove situacije”

Trener Zrinjskog Igor Štimac komentarisao je poraz svoga tima od Dinama u Konferencijskoj ligi.

Zrinjski je u trećem kolu Konferencijske lige doživio debakl na gostovanju protiv Dinama iz Kijeva (6:0).

Trener mostarskog tima Igor Štimac preuzeo je odgovornost za neuspjeh, istakavši da je svjesno odlučio kombinovati sastav i pružiti priliku mlađim igračima.

"Prije svega, moram čestitati Dinamu na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo prvo poluvrijeme bili prilično dobri, otvaranje utakmice je bilo dobro, kreirali smo fine pozicije, trebali smo doći do vođstvo. Slabo smo reagirali na prvi korner, primili gol. Drugi gol je došao u drugom poluvremenu tačno kada smo vidjeli gdje trebamo mijenjati. Gol je došao prije izmjena, i onda smo se raspali. Puno naivnih golova. Ja moram preuzeti odgovornost jer sam kalkulirao, puno sam mladih igrača stavio. Rezultat je poražavajući, neugodan, ali moramo biti jaki i dignuti se iz te tuze koja nas je uhvatila", rekao je Štimac nakon meča.

Dodao je da način na koji je ekipa primila golove jednostavno nije prihvatljiv za evropski nivo takmičenja.

"Potpuno neprihvatljivo. Primili smo golove iz kornera, na prvu stativu. Znali smo da je to snaga Dinama, nismo reagovali dobro. Gol iz slobodnog udarca, okrenuli smo leđa lopti, nismo bili spremni na brzo izvođenje slobodnjaka. Ne možemo se nadati ničemu boljem ako toliko stvari poklonimo takvoj ekipi. Nemamo vremena za žaljenje, okrećemo se novim utakmicama", naglasio je trener Zrinjskog.

Štimac je istakao da će fokus sada biti na oporavku ekipe i pripremi za duel protiv Željezničara.

"To je moj posao. Ja se moram potruditi da se glave oporave, da se samopouzdanje vrati, a ono se najbolje vraća kroz iduću utakmicu. Imaćemo najbolje igrače na raspolaganju i vjerujem da će to biti dobro već u nedjelju", poručio je Štimac.