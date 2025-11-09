logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minimalac Veleža protiv Radnika za nastavak serije pobjeda! (VIDEO)

Minimalac Veleža protiv Radnika za nastavak serije pobjeda! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Velež je savladao bijeljinski Radnik u 14. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine i nastavio seriju pobjeda.

Velež Radnik Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Velež je nastavio seriju pobjeda!

"Rođeni" su protiv Radnika zabilježili minimalan, ali treći uzastopni trijumf.

VELEŽ – RADNIK 1:0 (0:0)

„Rođeni“ su od starta krenuli ka golu semberske ekipe, a najagilniji bio je Selmir Pidro, koji je u dva minuta kreirao dvije šanse.

Najprije je u 11. minutu na njegov centaršut Nermin Haskić šutirao preko gola, da bi minut kasnije uposlio Ivana Šarića, koji je iz peterca šutirao pravo u golmana Nikolu Lakića.

Od tada se igralo uglavnom na sredini terena, a bijeljinska ekipa nije u napadu napravila gotovo ništa. Opredijelili su se na odbranu i čekaju priliku da iz eventualne kontre ugroz gol Mostaraca. Zasad nisu imali priliku.

U 41. minutu Haskić je mogao da ipak donese predost mostarskom timu, ali je loše šutirao iskosa sa lijeve strane.

Početkom drugog poluvremena, ista slika na terenu - tim Ibre Rahimića je nastavio s napadima, a inicijativu je krunisao golom u 56. minutu.

Edo Vehabović je centrirao, a glavom na drugoj stativi mrežu Semberaca pogodio Ivan Šarić - 1:0.

„Rođeni“ su 10 minuta kasnije opet pogodili mrežu Radnika, tačnije Aldin Mešić, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajda.

Mostarci su i u 76. minutu imali odličnu šansu da riješe pitanje pobjednika ali je golman gostiju Nikola Lakić odlično odbranio udarac Vasilija Đurića.

Ti promašaji su mogli da im se osvete u sudijskoj nadoknadi kada je jedinu šansu imao gostujući tim, ali rezervista Andrija Marković nije bio precizan.

Sve u svemu, bila je to zaslužena pobjeda Veleža.

VELEŽ: Karić, Šerbečić, Hrkać, Vehabović, Šarić, Haskić, Pidro, Đurić, Mešić, Babić, Nukić. Trener: Ibro Rahimić.

RADNIK: Lakić, Markovina, Felix, Krajišnik, Črnko, Pantelić, Dimitrić, Čumić, Čubrilo, Ćosić, Gorzi. Trener: Duško Vranešević.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Velež FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC