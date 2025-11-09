Minimalac Veleža protiv Radnika za nastavak serije pobjeda! (VIDEO)

Velež je savladao bijeljinski Radnik u 14. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine i nastavio seriju pobjeda.

Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Velež je nastavio seriju pobjeda!

"Rođeni" su protiv Radnika zabilježili minimalan, ali treći uzastopni trijumf.

VELEŽ – RADNIK 1:0 (0:0)

„Rođeni“ su od starta krenuli ka golu semberske ekipe, a najagilniji bio je Selmir Pidro, koji je u dva minuta kreirao dvije šanse.

Najprije je u 11. minutu na njegov centaršut Nermin Haskić šutirao preko gola, da bi minut kasnije uposlio Ivana Šarića, koji je iz peterca šutirao pravo u golmana Nikolu Lakića.

Od tada se igralo uglavnom na sredini terena, a bijeljinska ekipa nije u napadu napravila gotovo ništa. Opredijelili su se na odbranu i čekaju priliku da iz eventualne kontre ugroz gol Mostaraca. Zasad nisu imali priliku.

U 41. minutu Haskić je mogao da ipak donese predost mostarskom timu, ali je loše šutirao iskosa sa lijeve strane.

Početkom drugog poluvremena, ista slika na terenu - tim Ibre Rahimića je nastavio s napadima, a inicijativu je krunisao golom u 56. minutu.

Edo Vehabović je centrirao, a glavom na drugoj stativi mrežu Semberaca pogodio Ivan Šarić - 1:0.

„Rođeni“ su 10 minuta kasnije opet pogodili mrežu Radnika, tačnije Aldin Mešić, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajda.

Mostarci su i u 76. minutu imali odličnu šansu da riješe pitanje pobjednika ali je golman gostiju Nikola Lakić odlično odbranio udarac Vasilija Đurića.

Ti promašaji su mogli da im se osvete u sudijskoj nadoknadi kada je jedinu šansu imao gostujući tim, ali rezervista Andrija Marković nije bio precizan.

Sve u svemu, bila je to zaslužena pobjeda Veleža.

VELEŽ: Karić, Šerbečić, Hrkać, Vehabović, Šarić, Haskić, Pidro, Đurić, Mešić, Babić, Nukić. Trener: Ibro Rahimić.

RADNIK: Lakić, Markovina, Felix, Krajišnik, Črnko, Pantelić, Dimitrić, Čumić, Čubrilo, Ćosić, Gorzi. Trener: Duško Vranešević.







(MONDO)