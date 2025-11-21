Igor Štimac prezadovoljan pobjedom u Bijeljini: “Najbolja uvertira za ono što nas čeka u četvrtak”

Trener Zrinjskog Igor Štimac bio je izuzetno zadovoljan nakon pobjede svog tima na tradicionalno neugodnom gostovanju kod Radnika, gdje su “plemići” po snijegu I kiši stigli do tri važna boda u trci za šampionskom titulom u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: YouTube/ HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

“Plemići” su na otvaranju 15. kola prvenstva BiH slavili u Bijeljini pogocima Slobodana Jakovljevića I Mateja Šakote i pobjegli drugoplasiranom Borcu na pet bodova prednosti, s tim da Banjalučani imaju meč manje na nezgodnom gostovanju u Širokom Brijegu (nedjelja, 17.15).

“Prije svega čestitke igračima, jednima i drugima, na onome što su izdržali u teškim uslovima za igru”, rekao je Štimac za “Arenu Sport”, ističući da je teren zbog kiše i snijega bio izuzetno zahtjevan.

Dodao je da je Zrinjski od početka pokazao karakter.

“Moja ekipa se postavila onako kako Zrinjski treba - šampionski, s autoritetom od prvog minuta. Kontrolisali smo utakmicu gotovo cijelim tokom susreta. Samo smo u dva navrata dopustili Radniku neke prostore iz kojih su mogli zaprijetiti”.

Štimac je podsjetio da je Radnik dosad bio neporažen u Bijeljini, te da je prethodne sezone Zrinjski izgubio na gostovanju Radniku (2:0), zbog čega je ovaj trijumf imao dodatnu težinu.

“Došli smo na teren na kojem domaćin nije izgubio, nanijeli im prvi poraz. Izuzetno neugodan teren. Mislim da smo na najbolji mogući način otvorili novi ciklus od devet utakmica koje su pred nama.”

Posebno je istaknuo važnost pozitivne energije pred evropski izazov u Konferencijskoj ligi protiv švedskog Hakena.

“Ovo je najbolja uvertira za ono što moramo prezentovati u četvrtak u vrlo važnoj utakmici za bosanskohercegovački fudbal”, zaključio je strateg Mostaraca.

(MONDO)