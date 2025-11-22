Sarajevo vodilo u Prijedoru, pa za pet minuta sve prosulo! Za Rudar pogađali momci s Koševa!

Rudar poslije preokreta savladao Sarajevo, oba gola za Prijedorčane postigli mladi fudbaleri ponikli na Koševu.

Izvor: FK Sarajevo/Facebook

Fudbaleri Rudara napravili su veliko iznenađenje u 15. kolu Premijer lige BIH savladavši Sarajevo 2:1.

Prijedorčani su do trijumfa kojim su, bar na kratko, izašli iz zone ispadanja stigli poslije velikog preokreta u drugom poluvremenu i tako kaznili Sarajlije za promašaj Mujkića kojim je ovaj duel mogao da bude riješen.

Uprkos velikim snježnim padavinama u Prijedoru su uradili dobar posao i stvorili sasvim solidne uslove za igru, mada nismo mnogo toga vidjeli u prvom poluvremenu – samo dva udarca u okvir gola, odnosno po jedan na obje strane.

Gosti iz Sarajeva zaprijetili su već u četvrtom minutu kada je Mlinarić poslao loptu za Keremea koji se malo spetljao a onda pokušao da prebaci Žunića, ali je lopta otišla preko gola.

Nedugo zatim domaći nisu uspjeli da iskoriste grešku i izgubljenu loptu Marudže na nekih 30-ak metara, a onda u 20. minutu pogodak na drugoj strani.

Paskval je izgubio loptu na lijevom boku, Beganović ubacio za Keremea koji iz mrtvog ugla pogađa za vođstvo Sarajeva 1:0.

Do kraja poluvremena vidjeli smo tek pokušaj Mohedana iz slobodnog udarca koji je išao direktnu u ruke golmanu Prijedora, te ne baš najbolji pokušaj Ronkala da uhvati volej u posljednjim trenucima prvog dijela.

Ni u nastavku nismo vidjeli mnogo šansi, Rudar je preuzeo inicijativu, međutim, Sarajevo je propustilo priliku da riješi pitnaje pobjednika. Nakon pokušaja Ramića koji je završio pored gola bordo tima Ljajić je u 66. mnutu izbacio Mujkića koji se našao našao ispred golmana Žunića koji sjajnom intervencijom spašava svoj gol.

Rudar je ovaj promašaj surovo kaznio u razamku od samo pet minuta stigao do potpunog preokreta.

Mohedano je u 71. minutu izveo korner, Paskval je zakačio loptu i ona se odbila od prečku do Keranovića koji pogađa za izjednačenje protiv kluba u kojem je ponikao.

Sudbina je htjela da Sarajevo upravo zaustave njegovi bivši igrači. Pobjedonosni gol u 76. minutu postigao je Tarik Ramić, momak koji je takođe ponikao na Koševu.

Bilo je to ubacivanje domaćih sa desne strane, a defanzivci Sarajeva loše su reagovali i lopta je stigla do Ramića na drugoj stativi kojem nije bilo teško da sa nekoliko metara postigne svoj prvenac u ovoj sezoni.

Rudar je prekinuo niz od tri vezane pobjede Sarajeva, te pobjegao iz opasne zone u kojoj je sada dobojska Sloga, bar dok ne odigra utakmicu protiv Željezničara. Ovaj duel na rasporedu je od 18.30 časova na Grbavici ali je upitno njegovo odigravanje zbog snijega na terenu.



