Edin Džeko odbio Juventus zbog Mundijala

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iskusni napadač Edin Džeko nema namjeru da sedi na klupi u Italiji i spreman je da pređe u neki od turskih klubova kako bi se spremio i odveo Bosnu i Hercegovinu na Svjetsko prvenstvo.

Edin Džeko odbio Juventus zbog Mundijala Izvor: Andrea Martini/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što se nije snašao na povratku u Seriju A u Fiorentini Edin Džeko ipak ne planira da prestane sa fudbalom. Iako će uskoro zakoračiti u petu deceniju, iskusni napadač je na meti čak tri kluba iz Turske. Tu je već igrao sa velikim uspjehom za Fenerbahče sa Dušanom Tadićem dvije godine, a sada se za njega raspituju Kasimpaša, Antalija i Konjaspor.

Nakon što je svuda u karijeri uspijevao da postiže golove sada nije dao pogodak ni na jednom meču Serije A za "violu", a većinu utakmica proveo je na klupi. Prvo se spekulisalo da će ostati u Italiji, raspitivali su se Kaljari, Pisa i Đenova, a Lućano Spaleti ga je čak želio u Juventusu kao rezervu.

Ipak Džeko želi da igra i to navodi turske timove da mu ponude ugovor.  Do prije samo šest mjeseci je tresao mreže, u Fenerbahčeu je za 71 duel dao 35 ligaških golova i sada želi da u drugom dijelu sezone digne formu kako bi bio spreman za baraž Bosne i Hercegovine za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

BIH će 26. marta igrati sa Velsom na gostujućem terenu, a ako trijumfuje, pet dana kasnije je u Zenici čeka duel sa Italijom ili Sjevernom Irskom.

Tagovi

Edin Džeko fudbal Juventus zmajevi Mundijal 2026

