Edin Džeko mijenja Dušana Vlahovića u Juventusu? Kapiten "zmajeva" glavna želja Lućana Spaletija

Bosanskohercegovački fudbaler mogao bi da postane igrač Juventusa

Juventus se trenutno suočava sa ozbiljnim problemima u napadu, a torinski list "Tuttosport" donosi zanimljivu ideju za moguće pojačanje u januarskom prelaznom roku. Ime koje se pominje kao zamjena za Dušana Vlahovića je Edin Džeko.

Povreda Dušana Vlahovića, koji će zbog problema sa kolenom odsustvovati do marta, dodatno je istakla slabosti napada "stare dame". Igrači poput Davida i Opende zasad nisu u stanju da preuzmu glavnu ulogu u timu, zbog čega se rukovodstvo kluba okrenulo hitnim rješenjima.

Iako su u fokusu Juventusovih transfera mlađi napadači, poput Matea Pelegrina iz Parme i Lorenza Luče iz Napolija, pojavila se i neočekivana opcija - dovođenje 39-godišnjeg Edina Džeke iz Fiorentine. Trener Lućano Spaleti navodno podržava ovu ideju, pozivajući se na prethodno iskustvo saradnje sa iskusnim bosanskohercegovačkim napadačem u Romi.

Džeko će u januaru sigurno napustiti Fiorentinu nakon neuspjele sezone. Mediji ovaj potez opisuju kao ekstremno rješenje, više kao kratkoročnu pomoć nego dugoročnu strategiju. Ipak, ukoliko ostali transferi ne budu realizovani, Džekin dolazak mogao bi biti realno i konkretno rješenje za popunjavanje praznine u vrhu napada.

Juventus trenutno traži brzo rješenje, a odluka o Džeki mogla bi biti presudna za nastavak borbe za vrh tabele u Seriji A. Takođe, Džeko je bio na pragu prelaska u Juventus 2020, ali Roma tada nije željela da ga pusti, te je torinski klub na kraju angažovao Alvara Moratu.

Juventus je trenutno četvrti na tabeli Serije A i ima devet pobjeda, šest remija i tri poraza poslije 18 mečeva, što je dovoljno za 33 boda.

