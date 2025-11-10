Gojko Cimirot obradovao navijače Sarajeva: Osjećam se bolje, nisam želio da rizikujem težu povredu

Fudbaler Sarajeva Gojko Cimirot je povrijeđen napustio teren na utakmici protiv Borca (1:0), ali se ispostavilo da povreda nije teže prirode i da će biti spreman za sljedeće kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: FK Sarajevo/Tarik Suta

Cimirot je pružio dobru partiju u minimalnom trijumfu nad Banjalučanima, ali je na poluvremenu ostao u svlačionici zbog povrede.

"Već se osjećam puno bolje, oporavio sam se, ali nisam želio rizikovati težu povredu i zato nisam igrao u drugom poluvremenu. Bitno je da sve ide svojim tokom i da budem spreman za naredne mečeve. Iskreno mi je drago što sam ponovo na terenu i što sve ide kako treba" rekao je Cimirot za klupski sajt.

"Bordo" tim je zabilježio šest mečeva bez poraza od čega čak četiri trijumfa bez primljenog gola.

"Ovakve derbi utakmice uvijek nose posebnu draž i pobjeda dodatno znači. Pokazali smo da imamo karakter, i da znamo reagovati kada je najvažnije. To nam svima daje dodatnu energiju. Ovaj niz dovoljno govori o ekipi, radimo zajedno, od prvog do zadnjeg igrača i vidi se disciplina i želja da pomažemo jedni drugima. Kada ne primiš gol u četiri utakmice u nizu, to već nije slučajno već je plod dobrog rada".

Vezista ekipe sa "Koševa" je optimista da se dobra serija može nastaviti i u predstojećim duelima.

"Možemo sigurno. Imamo dobru atmosferu, i sve naše želje i ideje idu u istom pravcu. Znamo da možemo još bolje, i to nam je motiv da radimo još jače. Bitno je da ostanemo fokusirani, i da idemo od utakmice do utakmice", za kraj je poručio Cimirot.

Pauzu će iskoristiti za oporavak i svi vjeruju da će biti na raspolaganju treneru Mariju Cvitanoviću za gostovanje u Prijedoru protiv Rudara.

(MONDO)