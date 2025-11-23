logo
Željezničar žestoko reagovao na odluku FSBIH: Zašto ne igramo danas protiv Sloge?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Nakon niza katastrofalnih sudijakih odluka i fizičkog napada u Mostaru, suočeni smo sa još jednom nejasnom odlukom FSBIH", objavio je Željezničar i postavio pitnaje zašto danas ne igra protiv Sloge.

Reakcija FK Željezničar na odluku FSBIH zašto ne igraju protiv Sloge Izvor: FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Fudbaleri Željezničara i dobojske Sloge trebali su da u subotu od 18.30 časova igraju svoj prvenstveni duel, ali je on odgođen  jer klub sa Grbavice nakon velikih snježnih padavina nije uspio osposobiti teren za igru.

Iako je prema pravilima i dosdašnjoj praksi ovaj meč trebao da se igra 24 sata kasnije, Fudbalski savez BIH obavijestio je Željezničar da će odluku o novom terminu utakmice donijeti naknadno.

Iz Fudbalskog kluba Željezničar u nedjelju su žestoko reagovali i u objavi na društvenim mrežama postavili pitanje zašto se odgođeni duel ne igra danas.

„Nakon niza utakmica obilježenih katastrofalnim sudijskim odlukama na štetu FK Željezničar, kao i fizičkog napada u Mostaru koji još uvijek nije sankcionisan, suočeni smo s još jednom nejasnom odlukom NS/FS BiH, ovoga puta u vezi sa terminom utakmice 15. kola WWIN Lige BiH protiv FK Sloga.

Od Takmičarske komisije FSBiH tražimo zvanično obrazloženje zašto nije donesena odluka da se utakmica odigra danas, iako je Klub odmah nakon prekida uputio zvaničan dopis sa tim zahtjevom. Posebnu nedoumicu stvara i činjenica da je ekipa FK Sloge satima prije odluke napustila Sarajevo i otputovala u Doboj, što ukazuje da su unaprijed znali odluku Takmičarske komisije FSBiH.

Podsjećamo da je dugogodišnja praksa u domaćem fudbalu da se odgođene utakmice odigraju 24 sata nakon prekida2, objavio je FK Željezničar.

Tagovi

FK Željezničar Premijer liga BiH FK Sloga Doboj Fudbalski savez BiH

