Dubl partnerka Olge Danilović okrenula leđa Rusiji: Šokirala izborom zemlje za koju će igrati

Ruskinja Anastasija Potapova u nastavku karijere će igrati za Austriju.

Ruski sportisti već godinama ne mogu da predstavljaju svoju zemlju na pravi način. Kod teniserki i tenisera zabranjeno je bilo kakvo isticanje državnih obilježja, a to se odrazilo i na takmičare. U veoma kratkom roku Rusija je izgubila tri veoma kvalitetne teniserke. Prvo je Darija Kasatkina prihvatila da igra za Australiju, zatim je Kamila Rahimova postala Uzbekistanka, a na kraju je i najljepša teniserka na svijetu Anastasija Potapova rešila da se odrekne pasoša koji je do sada imala.

Potapova će u narednom perodu igrati za reprezentaciju Austrije, a čim je promijenila sportsko državljanstvo postala je i najbolje rangirana teniserka te zemlje. Anastasija Potapova je presrećna što je uspjela da dobije austrijski pasoš, pa će u narednom periodu igrati za tu zemlju - iako sa njom nema direktne veze.

"Sa zadovoljstvom vas obavještavam da јe austriјska vlada prihvatila moј zahtjev za državljanstvo. Austriјa јe mjesto koјe volim, nevjerovatno јe gostoljubivo i mjesto gdje se osjećam kao kod kuće. Volim da budem u Beču i raduјem se što ću tamo stvoriti svoј drugi dom. Kao dio toga, ponosan sam što mogu da obјavim da ću od 2026. godine predstavljati svoјu novu domovinu Austriјu u svoјoј profesionalnoј teniskoј kariјeri od sada pa nadalje", napisala je Potapova na društvenim mrežama.

Prije skoro tri godine ruska teniserka Anastasija Potapova bila je u centru pažnje zbog toga što se fotografisala u crveno-bijelom dresu. Ruskinjama nije bilo dozvoljeno da ističu zastavu svoje zemlje, a Potapova je obukla dres Spartaka iz Moskve, fudbalskog kluba koji joj je blizak srcu. WTA je tada izrekla upozorenje, iako se Anastasija pravdala da to nije politička poruka jer od 13. godine navija za isti klub.

Svojevremeno jedna od najtalentovanijih teniserki planete stigla je do prvog mjesta na WTA listi za juniorke nakon što je 2016. godine osvojila titulu na Vimbldonu. Tako dobre rezultate nije uspjela da prenese u seniorsku konkurenciju, ali je napravila sasvim pristojnu karijeru i ima još mnogo prostora za napredak.

Njen najbolji plasman bilo je 21. mjesto na WTA listi do kojeg je stigla u junu 2023. godine, a do sada je osvajala titule na tri turnira iz serije 250. Bila je najbolja 2022. godine u Istanbulu, 2023. godine u Lincu i 2025. godine u Klužu. Svoje prvo WTA finale, davne 2018. godine, izgubila je od Olge Danilović koja joj je kasnije bila dubl partnerka.

Pored dobre karijere u pojedinačnoj konkurenciji, Anastasija Potapova je veoma zapažene rezultate bilježila u dublu. I u toj kategoriji osvojila je tri turnira, a svojevremeno je bila 40. igračica svijeta. Najbolji grend slem rezultati su joj četvrto kolo na Rolan Garosu 2024. godine u singlu, odnosno četvrtfinala na Australijan openu 2022. i Rolan Garosu 2025. godine.

Na turniru koji je u proljeće 2025. godine održan u Parizu Potapova je igrala u tandemu sa Olgom Danilović, a njih dvije su predstavljene kao najljepši dubl svijeta. Imale su velike uspjehe u glavnom gradu Francuske.

